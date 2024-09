Sting ha pubblicato il suo nuovo singolo “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, accompagnato da un videoclip appena uscito.

In “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” Sting e il suo gruppo rock di tre elementi offrono una variazione di quello che il famoso informatico Dr. Godfried Toussaint ha definito “il ritmo che ha conquistato il mondo”: il ritmo sincopato chiamato “beat di Bo Diddley”, infatti, ha alimentato alcune delle canzoni più trascinanti dell’intero canone della musica rock fin dalle sue origini africane occidentali, passando per la sua incarnazione all’interno della musica latina, fino al singolo omonimo di Bo Diddley del 1955 da cui prende il nome. In “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” Sting presenta una variazione di questo ritmo molto accattivante.

Con il formidabile contributo musicale di Dominic Miller alla chitarra, Chris Maas alla batteria e Martin Kierszenbaum all’organo, Sting canta, suona il basso e la chitarra elettrica in “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, il suo primo singolo dall’album “The Bridge”, uscito nel 2021.

Il brano – in cui Sting canta una grintosa melodia blues con passione e vigore- è un manifesto di 3 minuti e 22 secondi realizzato per festeggiare la nuova formazione live della band (a 3 elementi), “STING 3.0” e per l’imminente lancio del suo tour nordamericano, che prenderà il via il 17 e 18 settembre con due serate al leggendario Fillmore Theater di Detroit.

“I Wrote Your Name (Upon My Heart)” è prodotta da Martin “Cherry Cherry Boom Boom” Kierszenbaum, con il mix di Robert Orton e masterizzata da Gene Grimaldi.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” .

Ecco il testo di I Wrote Your Name (Upon My Heart).

I wrote your name, upon my heart

So I’d remember, if ever we should part

When I got lost, inside life’s game

I’d look into my heart, and find your name

A man in fetters would die of shame

I wrote these letters, that spell your name

I carved your name upon my soul

For I was broken, ‘til you came to make me whole

When I got lost, outside the frame

I’d look inside my heart, I read your name

A man in fetters would die of shame

I wrote these letters

I wrote your name upon my soul

For I was broken, ‘til you came to make me whole

When I got lost, outside the frame

I’d look inside my heart and there I read your name

I scrawled my number, upon your wall

I’d lie awake at night, just waiting on your call

If you came back to me, in no seconds flat

I’d raise my hands and shout, Amen to that

A man in fetters will die of shame

I wrote these letters, that spell your name

When I was down and out, no one else to blame

I’d look inside my heart

I wrote your name, upon my heart

So I’d remember, if ever we should part

When I got lost, inside life’s game

I’d look into my heart, and find your name

I wrote your name upon my soul

For I was broken, until you came to make me whole

When I got lost, outside the frame

I’d look inside my heart, and there I’d read your name

I wrote your name

I wrote your name upon my heart