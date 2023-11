Un po’ di te è il nuovo singolo di Alex Wyse dopo la collaborazione con Sophie and The Giants in “Dire fare curare” a inizio 2023.

Il cantante tornerà dal vivo ad inizio 2024 con una serie di live speciali in cui riabbraccerà i suoi fan, proponendo un set intimo e molto personale, nel quale si alterneranno momenti di racconto e di musica. “A NIGHT WITH”, questo il titolo dato allo show prodotto da Artist First, prenderà il via il 17 e 18 gennaio 2024 dalla Santeria di Milano; le date sono andate subito sold out e a breve verranno annunciati nuovi appuntamenti.

Alex Wyse, Un po’ di te, Significato

Ecco le parole di Alex Wyse nel presentare il suo nuovo singolo, Un po’ di te:

“Un po’ di te è un mio rifugio dalla realtà, una spiegazione del perché cerco l’amore e del perché non lo lascio andare. Scrivendo “un po’ di te” ho capito che l’amore, alla fine, è nascosto dentro ogni mia canzone”.

Alex Wyse, Un po’ di te, Testo della canzone

Sono un poeta notturno, costruisco di notte

bagliori di luci che un giorno potrai vedere anche tu

che sei così piccola nelle mie braccia

e hai ancora paura che il mondo ti schiacci di più

Sono un poeta notturno, mi aggrappo la notte ad un filo di stelle

per sentirle soltanto quaggiù che sono distante da qualsiasi cosa

con i piedi sfioriamo l’aurora così…

E volare nel cielo in te immagini di libertà

Guardare attraverso un velo dove non esiste realtà

un posto che mi fa sentire uno spazio senza fine

non esisto più

Sono un poeta notturno, così dicono gli altri

io scrivo solo di cose da poco per qualche volta distrarmi

mi guardi da sempre ma non mi conosci

non sono io che nascondo i miei occhi, ma tu

non lo sai ma c’è un po’ di te, nelle canzoni che

nessuno sa riconoscere

E volare nel cielo in te immagini di libertà

guardare attraverso un velo dove non esiste realtà

un posto che mi fa sentire uno spazio senza fine

Non esisto più

Non esisto più

non esisti più