Get Close è un brano dei Rolling Stones presente nel loro ultimo album di inediti, “Hackney Diamonds“. La canzone è stata scritta da Mick Jagger, Keith Richards e Watt.

Get Close, significato

Get Close è un invito al riavvicinarsi, all’intimità e alla connessione. Si parte dalla raffigurazione di un individuo irrequieto che vaga per la città di notte, perseguitato dai ricordi e con il peso del suo passato. Questa persona viene presentata come se avesse attraversato varie esperienze, che vanno dalle conversazioni inquietanti con figure spettrali ai rapporti con angeli e diavoli. Interazioni diverse ed esemplificative.

Rolling Stones, Get Close, Testo

Listen, I walk the city at midnight

With the past strapped to my back

Lately, I can’t get no sleep

I’m a real insomniac

I was chattin’ with a ghost

Wants a hundred and a match

Says, “I know you got the money

Where’s the man behind the mask?”

I wanna get close to you

I wanna get close to you

I wanna get close to you

I walk this way a million times

With a blindfold on my eyes

It’s a nighttime business

With an angel in disguise

I bargained with the devil

I need heaven for one night

I can’t stand this chaos

It’s churnin’ up my mind

I wanna get close to you

I wanna get close to you

I wanna get lost in you

Talk to me, pour your secrets out, yеah

Tell me I’m the only man you еver dream about

Talk to me, why don’t you scream it out? Yeah

Tell me that you’d rather die than live without, live without me

I wanna get close to you

I wanna get close to you, yeah, come on

Talk to me, pour your secrets out, yeah

Tell me I’m the only man you ever dream about

Talk to me, why don’t you scream it out?

Tell me that you’d rather die than live without, live without me

I wanna get close to you (Yeah, yes, I do)

I wanna get close to you (Oh, oh, close to you)

I wanna get high on you (Mm, high on you)

I wanna get lost in you (Oh yeah, lost, lost, lost in you)

I wanna dive into you (I, yeah)

I wanna get close to you

Rolling Stones, Get Close, Traduzione

Ascolta, cammino per la città a mezzanotte

Con il passato legato alle mie spalle

Ultimamente non riesco a dormire

Sono un vero insonne

Stavo chiacchierando con un fantasma

Ne vuole cento e un fiammifero

Dice: “So che hai preso i soldi

Dov’è l’uomo dietro la maschera?”

Voglio avvicinarmi a te

Voglio avvicinarmi a te

Voglio avvicinarmi a te

Cammino così un milione di volte

Con una benda sugli occhi

E’ un affare notturno

Con un angelo travestito

Ho fatto a patti con il diavolo

Ho bisogno del paradiso per una notte

Non posso sopportare questo caos

Mi sta agitando la mente

Voglio avvicinarmi a te

Voglio avvicinarmi a te

Voglio perdermi in te

Parlami, svela i tuoi segreti, sì

Dimmi che sono l’unico uomo che sogni

Parlami, perché non lo gridi? Sì

Dimmi che preferiresti morire piuttosto che vivere senza, vivi senza di me

Voglio avvicinarmi a te

Voglio avvicinarmi a te, sì, andiamo

Parlami, rivela i tuoi segreti, sì

Dimmi che sono l’unico uomo che sogni mai

Parlami, perché non lo gridi?

Dimmi che preferiresti morire piuttosto che vivere senza, vivi senza di me

Voglio avvicinarmi a te (Sì, sì, lo voglio)

Voglio avvicinarmi a te (Oh, oh, vicino a te)

Voglio sballarsi con te (Mm, sballarsi con te)

Voglio perdermi in te (Oh sì, perso, perso, perso in te)

Voglio tuffarmi dentro di te (io, sì)

Voglio avvicinarmi a te