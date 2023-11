SSG è un brano di Rondodasosa pubblicato a novembre 2023. Il brano è prodotto da HardKnock.

Nel brano SSG di Rondodasosa, il rapper racconta come tutti siano contro di lui ma che nessuno riuscirà a colpirlo e affondarlo (“Io non piaccio a voi e neanche voi piacete a me, Ma una cosa è certa, ricordatevelo, Non riuscirete mai a schiacciarmi (Ahah)”). Vogliono arrestarlo, buttare la chiave e anche l’industria lo vuole eliminare. Ma intanto lui continua a sentirsi vincente oggi e in futuro.

Rondodasosa, SSG, Testo della canzone

We’re soldiers. Soldiers don’t go to hell. It’s war.

Soldiers kill other soldiers.

We’re in a situation where everyone involved knows the stakes and if you’re going to accept those stakes,

you’ve got to do certain things

Yeah

Questi pensano che cappo, glielo lascio credere (Ah)

I cops sanno che non cappo, mi vogliono prendere (Fuck)

Vogliono arrestarmi per buttar via la chiave (What?)

L’industria vuole eliminarmi e non farmi mangiarе, yeah (Bitch)

Tieni il tempo, uomo, la lancеtta sta scorrendo

È una guerra strategica, traccio ogni movimento (Yeah)

Soldi mi fan muover le pedine sul cemento (What?)

Non ho fretta di colpire (Yeah), sai che io piuttosto attendo (Ah)

Appostati in macchina, aspettiamo un movimento (Grrah)

La città di sera diventa come l’inferno (Yeah)

Dico al mio dawg: “Prendilo”, stanotte non si torna indietro

Si vive con gloria o finiamo al cimitero, yeah (Al cimitero)

Siamo davvero attivi, bro, pensi che sia uno scherzo? (What?)

Lurkin’ nel suo block, mi sa che non lo rivedremo (Ahah)

Bandane blu si muovon coordinate sul terreno, ah

Difendo il mio orgoglio, non importa quanto ho perso

Io non piaccio a voi e neanche voi piacete a me

Ma una cosa è certa, ricordatevelo

Non riuscirete mai a schiacciarmi (Ahah)

Stupidi bitch ass (Bitch ass)

SSG la gang (Ah, ah, ah, ah, ah), yeah

SSG la gang (Ah, ah, ah, ah, ah) (Shot up)

SSG la gang (Ah, ah, ah, ah, ah)

SSG la gang (Ah, ah, ah, ah, ah) (SSG, SSG)

SSG la gang (Ah, ah, ah, ah, ah), yeah

SSG la gang (Grrah, grrah, grrah) (Ahah)

SSG la gang (Ah, ah, ah, ah, ah)

In SSG we trust, bitch (What?)

Anche con tutti contro (Yeah), la gang non crolla (What?)

Ho fatto di questa merda il mio punto di forza (Grrah, grrah)

Tutti quanti sulla testa hanno una certa somma (Facts)

Farò incidere SSG sulla mia tomba (SSG)

Abbiamo perso punti, ma fa parte del gioco (What?)

Rimango lucido, sono pronto allo scontro (Grrah)

Una bitch mi farà set uppare quindi non la cago (Bitch)

Rimango ostile, non mi fido in questo mondo

Que-questa shit ti torna indietro, è un frisbee

Ho una vita di merda, ma almeno ho alzato i milli

Quando sono overseas, fotto bitch davvero freaky

Una pistola in tasca fa morti, la chiamo “Ricky”

