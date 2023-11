Sono un ribelle mamma è un brano degli Skiantos, prodotto da Roberto Casini e uscito nel 1987. La traccia è inclusa nell’album ‘Non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti’ e anche nella raccolta di successi della band, La krema, uscita nel 2002.

Skiantos, Sono un ribelle mamma, Significato

Il brano ironizza sull’essere ribelle dopo aver chiamato la mamma per dire che dorme fuori. Ribadisce il suo lato “wild” e indipendente, per poi chiedere, poco dopo, di stirarle la maglietta che gli serve per un concerto.

Skiantos, Sono un ribelle mamma, Testo della canzone

Pronto, passami la mamma

Lo so che è ancora sveglia nella stanza

Sono le quattro del mattino

Avrei bisogno di parlarle un attimino

Sto bene, non è un incidente

Guarda, mamma, non mi è successo niente

Stanotte non torno lì a dormire

Resto fuori, non c’è niente da spiegare

Giuro, non è per farti male

Dormo fuori, non farmela pesare

C’è un posto qui a casa degli amici

Parla forte, non capisco cosa dici

Sono un ribelle, mamma

Vai a letto, non star sveglia nella stanza

Sono un ribelle, mamma

Vai a letto, non star sveglia nella stanza

Ci vediamo, torna pure a letto

Domani arrivo, okay, te lo prometto

E per favore stira la maglietta

C’è un concerto, mi serve quella rotta

Ricorda di comprarmi dei calzini

Fai mettere le borchie ai pantaloni

Ho il pullover e la giacca di pelle

Non ho freddo e sono un ribelle

E va bene, non ho niente nella testa

Può anche darsi, però adesso basta

Sono un ribelle, l’ho deciso

E non m’importa di essere capito

Sono un ribelle, mamma

Vai a letto, non star sveglia nella stanza

Sono un ribelle, mamma

Vai a letto, non star sveglia nella stanza

Sono un ribelle, mamma

Vai a letto, non star sveglia nella stanza

Sono un ribelle, mamma

Vai a letto, non star sveglia nella stanza

Sono un ribelle, mamma

Sì, sì

Sono un ribelle, mamma