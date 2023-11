Si intitola “Sesso e architettura” il nuovo singolo di Colapesce Dimartino. Il brano fa parte dell’album “Lux Eterna Beach” (Numero Uno/Sony Music), l’ultimo album del duo musicale, disponibile da venerdì 3 novembre, che arriva dopo un anno straordinario per la coppia di cantautori: dal successo di “Splash” – la canzone vincitrice del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo – fino al debutto cinematografico con “La primavera della mia vita”, divenuto subito un cult movie, conquistando numerosi premi come Il Nastro D’Argento per la “migliore colonna sonora originale” e il Globo d’Oro.

Colapesce Dimartino, Sesso e architettura, Significato, ascolta la canzone

Groove, esoticità, tanta sicilianità esibita in “Sesso e architettura”, un pezzo irresistibile che fa venire voglia di ballare, mentre il testo prova a raccontare con nuove prospettive le difficoltà nelle relazioni di coppia. Una canzone d’amore carnale, finché dura.

Cliccando qui potete ascoltare “Sesso e architettura” e vedere il visual video della canzone

Colapesce Dimartino, Sesso e architettura, Testo della canzone

Sole sopra le cupole

Spazio, ci vuole spazio, sai

Per la stabilità dei nostri corpi

Riparati al fresco dei musei

Da lontano il minareto luccica

Nelle case popolari desideri millenari

Restiamo insieme finché dura

Prendi bene la misura

È solo sesso e architettura

Scava dentro me

Metti da parte la paura

Vivi in fondo l’avventura

È solo sesso e architettura

Adesso sciogli i tuoi capelli

Capitelli di barocco

Persi dentro lo scirocco

Che soffia contro le nuvole

Ombre sulla tonnara noi

Nei tuoi occhi antiche simmetrie

Sul mio muro l’edera s’arrampica

Nei palazzi nobiliari desideri primordiali

Restiamo insieme finché dura

Prendi bene la misura

È solo sesso e architettura

Scava dentro me

Metti da parte la paura

Vivi in fondo l’avventura

È solo sesso e architettura

Adesso sciogli i tuoi capelli

Capitelli di barocco

Persi dentro lo scirocco

Tra le colonne

Ci siamo persi poi

Tu coi tuoi progetti

Io ho cambiato prospettiva

Restiamo insieme finché dura

È solo sesso e architettura

Adesso sciogli i tuoi capelli

Capitelli di barocco

Persi dentro lo scirocco