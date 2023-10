C’è la firma dei due producer SadTurs & KIID – alias Francesco Turolla e Lorenzo Bassotti, milanesi- dietro al brano ‘Le bambine fanno oh‘, brano che sta scalando in pochi giorni la classifica dei brani musicali di tendenza su YouTube. insieme a loro Nerissima Serpe, Papa V, ANNA e Artie 5ive.

Le bambine fanno oh, Significato

Il significato del brano trova radice nel ritornello del pezzo quando Anna e Papa V sottolineano come siano riusciti ad avere successo e, invece, coloro che provavano odio si ritrovano a fare un lavoro sottopagato. Il successo, la fama e i soldi sono la cartina tornasole della vittoria e della realizzazione di oggi. Non torneranno “broke” -in bancarotta- e sono ad un livello superiore (“E quella bitch che mi odiava, mi fa un coffee (Na, na), Lavora sottopagata per un pimp (Na, na), Tutto ciò perché ha pensato ai gossip”).

Le bambine fanno oh, SadTurs & KIID, Nerissima Serpe, Papa V, ANNA e Artie 5ive, Testo

Ddusi mi dà un beat, lo prometto, glielo fum–

Sadturs, ahahah

Kiid, you ready?

Raga, ma quello è Young Miles

Lascia, Fri2, my sh’

Nerissima

Ah, ho apparecchiato un’altra tavola (Oh sì) per tutti gli apostoli (Ah-ah)

Ho quindici minuti, tre putt@ne, sei gin tonic (Aoh)

Il mastino che ho di fianco sembra avere dei propositi (Uh, uh)

Nerissima sopra la media, gamba larga come Smalling

Mhm-mhm, ah-ah, giuro non si scappa (No, no)

Ho questa ragazza, vuole fare il tiki-taka (Il tiki-taka)

Poi le ho sputato in cul0 perché ha chiesto rinfrescata (Ahora)

I topi nella buca, sai che finisce la pacchia (Oh sì)

Ho un giaguaro e una tigre alle mie spalle come Sandokan (Eh, sì)

Questa vita è puta, non sarà mai alla mia parità (Eh, sì)

Scrivo per me stesso, per comprarmi nuova macchina (Ahora)

Fingo di conoscerti, ma c’hai la tipa fradicia (A’ight)

La vivo mafia slime (Sto high), sto mangiando solo spicy

La putt@na che ho davanti ha le labbra strapiccanti (Sli-sli-sli-sli-sli-sli-slime)

Con la sua gola faccio sparring

Le lasagne di mia nonna, mettevo fumo e spinaci

Le bambine fanno: “Oh, oh, oh”

Quando sono in giro con gli slime, slime, slime

Io non ritornerò broke, oh, oh

Non mi troveranno ad un night, night, night

E quella bitch che mi odiava, mi fa un coffee (Na, na)

Lavora sottopagata per un pimp (Na, na)

Tutto ciò perché ha pensato ai gossip

Mentre stavo in studio a registrare le hit

Ehi, ehi, ehi (Papapapapa V)

Vesto nero, parlo male, mangio come un militare (Nah, nah)

Alto come un lampione, sparo fuori dal balcone (Pow, pow, pow, pow)

Ho voglia di andare al mare, di mangiare pesce crudo

Scoparla in sei minuti e poi mandarla a fare in culo (Ah)

Verso gin, lo lascio liscio, non mischio, io sono un maschio (Okay)

Giocavamo a calcio al parco (Okay), poi qualcosa è cambiato ([?])

Metto Air Max al piede, riempio di pacchi il Mercedes (Yeah)

Lo faccio camminare da casa in Porta Ticinese (Okay)

Puzza di merda l’ovetto, però è buono a fumarlo

Io son cresciuto facendo quello che in tanti fanno (A parole)

La differenza, fratello, è che te lo sto raccontando (Eh-ehi)

In tasca ho sempre un coltello, però non ho mai bucato (Grr, pac)

I bambini fanno: “Oh” come Povia (Oh)

Se passa la volante, gli urlano: “Figli di troia” (Merde)

Scrivo per la Ferrari, io non voglio avere gloria o far la storia (Grr, pow, pow)

Metto il cazzo in bocca a chi mi odia, Papa V (Papapapapapa V)

Le bambine fanno: “Oh, oh, oh”

Quando sono in giro con gli slime, slime, slime

Io non ritornerò broke, oh, oh

Non mi troveranno ad un night, night, night

E quella bitch che mi odiava, mi fa un coffee (Na, na)

Lavora sottopagata per un pimp (Na, na)

Tutto ciò perché ha pensato ai gossip

Mentre stavo in studio a registrare le hit

Ah, ah

Toccavo il culo delle Barbie, ero un bambino pestifero (Oddio)

I bambini fanno: “Oh” quando esco la .38 (Grr, pow)

Le tipe fanno: “Uoh” quando vedono l’uccello (Ah)

C’è un nuovo bonifico e c’è scritto “Trenches Records”

Ogni volta aggiungo troie nel carrello

Ogni volta, puntualmente, non le pago, così poi non le rivedo (Fuck you)

Non pago per scopare, sia chiaro, è la mia etica

Non metto Ethika perché mi stringono l’uccello (Brr, brr)

I tossici ci stressano, le troie mi stressano

Mia madre che mi stressa, non sono più lo stesso (Nah, nah, nah)

Soldi ci hanno fatto trovare un buon compromesso

Per camminare in Bico devi chiedere il permesso

Lei vorrebbe ripostassi la foto, clout chasing

Il mio negro muore dopo che mi dissa (Grr, pow), coincidenze?

Alla serata prendo sempre la più figa, Sophia Loren (Grr, pow)

Storie di cose con lingua fuori, camaleonte (Grr, pow)

Le bambine fanno: “Oh, oh, oh”

Quando sono in giro con gli slime, slime, slime

Io non ritornerò broke, oh, oh

Non mi troveranno ad un night, night, night

E quella bitch che mi odiava, mi fa un coffee (Na, na)

Lavora sottopagata per un pimp (Na, na)

Tutto ciò perché ha pensato ai gossip

Mentre stavo in studio a registrare le hit