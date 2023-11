Il chitarrista è una canzone di Ivan Graziani pubblicata nel 1983 e presente nel suo omonimo disco.

Ivan Graziani, Il Chitarrista, Significato, Ascolta la canzone

Il brano di Ivan Graziani racconta di una scommessa nata in un locale durante una partita a poker. Scommettendo con il suo rivale, la posta in gioco aumenta fino ad una notte di passione con la compagna dell’uomo, fonte di fascino per il protagonista. E proprio il suo appello, la sua preghiera “Signora è stata una svista, abbi un occhi di riguardo per il tuo chitarrista” diventa chiaro quando lui ammette di aver avuto un mazzo di carte truccate per vincere la partita.

Ivan Graziani, Il Chitarrista, Testo della canzone

Signore è stata una svista

Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista

Signore se lanci uno strale

Sbaglia mira per favore, non farmi del male

Te lo giuro in ginocchio qui in mezzo alla pista

Te lo giuro sulla Fender, io non l’ho fatto apposta

Perciò, Signore è stata una svista

Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista

Non so come, ma è accaduto

Lui è entrato nel bar con lei e si è seduto

Io ero lì affascinato, la sua carica sessuale

Si spandeva nel locale ed io di desiderio stavo male

Così mi sono avvicinato

E a giocare a poker l’ho invitato

Avevo un full e lui due coppie

Cosa rilanci se non hai

Più niente tranne lei?

Se perdo tu l’avrai

Signore è stata una svista

Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista

Ti giuro Signore, è stata una svista

Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista

E le sue corde hanno vibrato

In una notte io quel sogno l’ho bruciato

Mentre dormiva son scappato

Con le gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate

Con le gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate

E con il mio mazzo di carte truccate