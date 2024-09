Venerdì 20 settembre è uscito su tutte le piattaforme digitali “Festa” il nuovo singolo dei Fast Animals and Slow Kids, secondo singolo che anticipa il settimo album di studio della band di Perugia dal titolo “Hotel Esistenza” che sarà pubblicato in digitale il 25 ottobre mentre le versioni fisiche saranno disponibili dal 28 ottobre.

L’album (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe) è già disponibile per il preorder a questo link nei formati fisici LP rosso con poster autografato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP bianco autografato e CD autografato in esclusiva per Amazon, LP grigio e CD disponibili in tutti gli store.

È proprio “FESTA” a dare il nome al “FESTA TOUR 2024” che a dicembre porterà la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) sui palchi dei più importanti club da nord a sud con un tour che ha già registrato i primi SOLD OUT: da diverse settimane sono già esauriti i biglietti per il concerto di sabato 14 dicembre all’Hall di Padova e quelli per il concerto di venerdì 20 dicembre all’Estragon Club di Bologna.

Il testo di Festa dei Fast Animals And Slow Kids

Festa brutta, gente pesta

bevo senza dire basta

Compleanno di Francesca

Ma poi chi l’ha mai vista

C’ho pure il mal di testa La mente del rimorso è piena di scorpioni

Come questa festa che è piena di coglioni Via da questo posto me ne voglio andare

Solo con te

Faccio una battuta mi guardano male

Dimmi perché

Cerco di sorridere ma c’ho il magone

Solo per te

Sono troppo stanco per ballare

Ma lo faccio per te Hai una casa a Ventotene

Mi ci devi far venire

Non so più che cosa dire

Son bloccato da due ore nella conversazione E la mente del rimorso è piena di scorpioni

Come questa festa che è piena di coglioni Via da questo posto me ne voglio andare

Solo con te

Faccio una battuta mi guardano male

Dimmi perché

Cerco di sorridere ma c’ho il magone

Solo perché

Sono troppo stanco per ballare

Ma lo faccio per te Abbi pieta di me, mi serve soltanto una scusa patetica

Volevo dirti che la festa è stupenda

peccato la musica Vado senza salutare

So che è maleducazione

Ma che ci vuoi fare Via da questo posto me ne voglio andare

Solo con te

Faccio una battuta mi guardano male

Dimmi perché

Cerco di sorridere ma c’ho il magone

Solo perché

Sono troppo stanco per ballare

Ma lo faccio per te

E lo faccio per te

Il significato della canzone Festa

Ecco le parole dei Fast Animals And Slow Kids nel parlare del brano “Festa”:

“Le cose che non ti va di fare superano di gran lunga le libertà che sognavi di concederti da ragazzino. Così, come se nulla fosse, ci ritroviamo ancora una volta stanchi alla stessa identica festa, bloccati in conversazioni noiose, indecisi se portarle avanti per inerzia o se cercare le forze per ballare, nel vano tentativo di assomigliare ad una versione di te stesso più piacevole e cordiale. ’Festa’ parla proprio di questo; di battute che smettono di esser divertenti nel momento esatto in cui escono dalla tua bocca, di contesti di facciata, di case a Ventotene in cui non andrai mai, e di come la mente tenda a riempirsi di scorpioni quando capisci che stai subendo tutto questo solo per non tornare a casa da solo. Musicalmente è un omaggio alle band americane con le quali siamo cresciuti, dagli Weezer ai Pixies, band che scrivono canzoni dirette, basate su pochi accordi perfetti, su cambi di dinamica repentini e su melodie pensate per entrarti in testa e non uscirne più”.