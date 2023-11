Dio mio no è un brano di Lucio Battisti pubblicato nel luglio 1971. Ha conquistato il settimo posto nella classifica italiana.

Dio mio no, Significato

La canzone racconta tutte le emozioni legate all’attesa dell’arrivo della donna, per cena. L’entusiasmo si unisce alla preoccupazione e al timore che lei possa non presentarsi. Poi, quando lei è arrivata e ha cenato, c’è il momento del loro avvicinamento fisico che provoca ansia e brividi.

Lucio Battisti, Dio mio no, Testo della canzone

Io sto già tremando d’amore

Lei viene qui questa sera

È solo una questione di ore

Spero di non morire

Vedendola entrare

Potremo restare soli

Ho messo il vino nel frigo

Cuoce sul fuoco il sugo

Il macellaio dovrebbe arrivare

Dovrebbe portare bistecche e caviale

Ma un dubbio mi assale

Lei verrà o non verrà?

Lei verrà o non verrà?

Non verrà, non verrà, non verrà, non verrà

Non verrà, non verrà, non verrà, non verrà

Dio mio no

Dio mio no

Dimmi solo che verrà

Dio mio no

Dimmi solo che verrà

Dio mio no

Le voglio sfiorare i capelli

Col respiro del mio cuore

Le voglio accarezzare le mani

Con sguardi leggeri

Con frasi d’amore

D’amore, d’amore, d’amore, d’amore

Il campanello grida “ti amo”

Apro e stringo già la sua mano

Poi la guardo mentre cammina

Mentre siede vicina

Intanto che mangia di gusto

La carne, il caviale ed il resto

Dopo avere mangiato la frutta

Si alza e chiede dove c’è il letto

Poi scompare dietro la porta

La sento mi chiama

La vedo in pigiama

E lei si avvicina e lei si avvicina

Vicina, vicina, vicina, vicina, vicina

Dio mio no

Dio mio no

Cosa fai? Che cosa fai?

Dio mio no

Cosa fai? Che cosa fai?

Cosa fai? Che cosa fai?

Cosa fai, cosa fai, che cosa fai, fai, fai?

Dio mio no

no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no