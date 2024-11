Andrea Settembre, giovane cantautore napoletano classe 2001, torna sotto i riflettori con il suo ultimo singolo Vertebre, attualmente in gara a Sanremo Giovani. Il brano è il più virale su TikTok tra brani in gara a Sanremo Giovani e nel solo giorno di uscita ha superato i 100.000 streaming su Spotify.

Si tratta di un brano intimo e sincero che riesce a parlare direttamente alla sua generazione, ma che porta con sé un messaggio universale: l’importanza di accettare le proprie insicurezze e di abbracciare la complessità delle emozioni che ci definiscono. “E da qui nascono frasi come: ‘giochiamo a fare i grandi ma piangiamo all’università’ o ‘nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età’, perché di base nessuno ci ha mai insegnato come si vivono tutte queste emozioni per la prima volta, lo dobbiamo capire vivendo, sbagliando”, racconta l’artista.

Settembre si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando alla diciassettesima edizione di X Factor, dove ha raggiunto le semifinali e noto per la sua versione di “Amandoti” (brano dei CCCP reinterpretato da Gianna Nannini), scelta come colonna sonora e trailer della serie inglese “Inganno” di Netflix (prima in classifica per tre settimane consecutive in Europa) che ad oggi ha superato i 7 MLN di streaming su Spotify.

Ecco il testo di Vertebre di Settembre.

Mi hai detto: “Non fa niente”

E poi mi stai lasciando solo

Mi hai messo in bocca le tue colpe

E sai che questo non è il modo

Giochiamo a fare i grandi, ma

Piangiamo all’università

Anch’io mi sento a volte

Un cane perso in mezzo alla città

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecchè nun vuo’ cchiù parla’ cu me

Nei tuoi occhi brucia la città

Che poi stare qui con te è come perdere la dignità

Trascurarsi per me è uguale a fottere

È buttarsi nel fuoco, senza accendere

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età

Mi hai dato il meglio di te

Le tue bugie migliori

Ed io le ho strette così forte

Mentre imparavo a cadere

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecchè nun vuo’ cchiù parla’ cu me

Nei tuoi occhi brucia la città

Che poi stare qui con te è come perdere la dignità

Trascurarsi per me è uguale a fottere

È buttarsi nel fuoco, senza accendere

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età

(Piove sale dentro la tua stanza)

(‘Na dummenca ca nun m’ passa)

Nessuno ci ha mai detto, no

Nessuno ci ha mai detto, no

(Cerchiamo rimedi contro l’ansia)

Sul’ p’ nun spari’

Strappami la pelle dalle vertebre

Ma dimmi pecchè nun vuo’ cchiù parla’ cu me

Tra noi due non so chi vincerà

Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età