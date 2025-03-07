I’ll be gone è una canzone di SASAMI pubblicata il 7 marzo 2025 e tratta dal disco “Blood On the Silver Screen”, disponibile dallo stesso giorno di uscita del singolo. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato del pezzo prodotto insieme a Jennifer Decilveo.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “I’LL BE GONE” DI SASAMI.

Leggi il testo di I’ll be gone di SASAMI.

Leggi la traduzione in italiano di I’ll be gone di SASAMI.

Quindi, ieri sera ho bevuto un po’ troppo

E credo di aver dimenticato che eravamo nel mezzo di un litigio

Avevo bisogno di compagnia

Ora sei sdraiato accanto a me

Che posso dire?

Oh, questo è proprio tipico di me

Ho bisogno di affetto, quindi sono dovuta venire a trovarti

Ora sei qui tra le mie braccia

Le abitudini confortevoli sono difficili da far morire

Sei tu quello che vuoi?

Perché nel buio e nell’alba

Siamo maledetti alla luce

E abbiamo ragione quando è sbagliato

Ogni volta che vengo da te e tu mi accendi

Può essere così difficile ricordare perché me ne sono andata

E so che sono io quella che ti ha chiamato supplicandoti di tornare

Ma quando ti sveglierai al mattino

Io sarò già andata via

E so che non avrei dovuto rispondere al telefono

Potevo andare ovunque

Perché sto meglio da sola

Ma c’è qualcosa di ipnotico

È così tragicomico ogni volta

Desiderarti costantemente come una falena con la fiamma

Dipendente dal bruciore

C’è piacere nel dolore

Conosci questo lato di me

Che ora si contorce dentro di me

Sei tu quello che vuoi?

Perché nel buio e nell’alba

Siamo maledetti alla luce

E abbiamo ragione quando è sbagliato

Ogni volta che vengo da te e tu mi accendi

Può essere così difficile ricordare perché me ne sono andata

E so che sono io quella che ti ha chiamato supplicandoti di tornare

Ma quando ti sveglierai al mattino

Io sarò già andata via

Ogni volta che vengo da te e tu mi accendi

Può essere così difficile ricordare perché me ne sono andata

E so che sono io quella che ti ha chiamato supplicandoti di tornare

Ma quando ti sveglierai al mattino

Io sarò già andata via

Quando il weekend finisce

Come la fine di uno show che non verrà rinnovato

E mi stringi più forte

Ma il mio cuore è in hangover

E so cosa devo fare

Quindi stiamo facendo scorrere i titoli di coda

Ma non ce ne pentiremo mai

Perché questa sensazione è semplicemente troppo bella

Il mio cuore è in hangover

Il mio cuore è in hangover

Il cuore è in hangover

Il cuore è in hangover

Il cuore è in hangover

Ogni volta che vengo da te e tu mi accendi

Può essere così difficile ricordare perché me ne sono andata

E so che sono io quella che ti ha chiamato supplicandoti di tornare

Ma quando ti sveglierai al mattino

Io sarò già andata via

(Supplicandoti)

Sarò andata via

Sarò andata via

Sarò andata via

Sarò andata via

(Supplicandoti)

(Supplicandoti)

Sarò andata via

Sarò andata via

Sarò andata via

Sarò andata via

(Supplicandoti)

(Supplicandoti)

(Supplicandoti)