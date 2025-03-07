I’ll be gone, SASAMI: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testi e significato di “I’ll be gone” di SASAMI: il ciclo distruttivo di una relazione da cui è difficile liberarsi, tra momenti di passione e lucidità
I’ll be gone è una canzone di SASAMI pubblicata il 7 marzo 2025 e tratta dal disco “Blood On the Silver Screen”, disponibile dallo stesso giorno di uscita del singolo. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato del pezzo prodotto insieme a Jennifer Decilveo.
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Il testo di I’ll be gone di SASAMI
Leggi il testo di I’ll be gone di SASAMI.
So I had a couple too many last night
And I think I forgot we’re in the middle of a fight
I needed company
You’re lying next to me now
What can I say
Oh, this is so problematically me
Craving affective, so I had to come and see you
Now you’re here in my arms
Comfortable habits die hard
Is it me that you want
Because the dark and the dawn
We’re cursed in the light
And we’re right when it’s wrong
Every time I come over and you’re turning me on
It can be so hard to remember why I moved on
And I know I’m the one that called you begging for you back
But when you wake up in the morning
I’ll be gone
And I know that I shouldn’t have picked up the phone
Could have gone anywhere else
Because I’m better off alone
But something’s hypnotic
It’s so tragicomic each time
Constantly yearning like a moth to the flame
Addicted to the burning
There’s a pleasure in the pain
You know this side of me
Twisting inside of me now
Is it me that you want
Because the dark and the dawn
We’re cursed in the light
And we’re right when it’s wrong
Every time I come over and you’re turning me on
It can be so hard to remember why I moved on
And I know I’m the one that called you begging for you back
But when you wake up in the morning
I’ll be gone
Every time I come over and you’re turning me on
It can be so hard to remember why I moved on
And I know I’m the one that called you begging for you back
But when you wake up in the morning
I’ll be gone
When the weekend is over
Like the end of a show that’s not getting renewed
And you’re holding me closer
But my heart is hungover
And I know what I have to do
So we’re rolling the credits
But we’ll never regret it
‘Cause this feeling is just to good
My heart is hungover
My heart is hungover
Heart is hungover
Heart is hungover
Heart is hungover
Every time I come over and you’re turning me on
It can be so hard to remember why I moved on
And I know I’m the one that called you begging for you back
But when you wake up in the morning
I’ll be gone
(Begging for you)
I’ll be gone
I’ll be gone
I’ll be gone
I’ll be gone
(Begging for you)
(Begging for you)
I’ll be gone
I’ll be gone
I’ll be gone
I’ll be gone
(Begging for you)
(Begging for you)
(Begging for you)
I’ll be gone di SASAMI, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di I’ll be gone di SASAMI.
Quindi, ieri sera ho bevuto un po’ troppo
E credo di aver dimenticato che eravamo nel mezzo di un litigio
Avevo bisogno di compagnia
Ora sei sdraiato accanto a me
Che posso dire?
Oh, questo è proprio tipico di me
Ho bisogno di affetto, quindi sono dovuta venire a trovarti
Ora sei qui tra le mie braccia
Le abitudini confortevoli sono difficili da far morire
Sei tu quello che vuoi?
Perché nel buio e nell’alba
Siamo maledetti alla luce
E abbiamo ragione quando è sbagliato
Ogni volta che vengo da te e tu mi accendi
Può essere così difficile ricordare perché me ne sono andata
E so che sono io quella che ti ha chiamato supplicandoti di tornare
Ma quando ti sveglierai al mattino
Io sarò già andata via
E so che non avrei dovuto rispondere al telefono
Potevo andare ovunque
Perché sto meglio da sola
Ma c’è qualcosa di ipnotico
È così tragicomico ogni volta
Desiderarti costantemente come una falena con la fiamma
Dipendente dal bruciore
C’è piacere nel dolore
Conosci questo lato di me
Che ora si contorce dentro di me
Sei tu quello che vuoi?
Perché nel buio e nell’alba
Siamo maledetti alla luce
E abbiamo ragione quando è sbagliato
Ogni volta che vengo da te e tu mi accendi
Può essere così difficile ricordare perché me ne sono andata
E so che sono io quella che ti ha chiamato supplicandoti di tornare
Ma quando ti sveglierai al mattino
Io sarò già andata via
Ogni volta che vengo da te e tu mi accendi
Può essere così difficile ricordare perché me ne sono andata
E so che sono io quella che ti ha chiamato supplicandoti di tornare
Ma quando ti sveglierai al mattino
Io sarò già andata via
Quando il weekend finisce
Come la fine di uno show che non verrà rinnovato
E mi stringi più forte
Ma il mio cuore è in hangover
E so cosa devo fare
Quindi stiamo facendo scorrere i titoli di coda
Ma non ce ne pentiremo mai
Perché questa sensazione è semplicemente troppo bella
Il mio cuore è in hangover
Il mio cuore è in hangover
Il cuore è in hangover
Il cuore è in hangover
Il cuore è in hangover
Ogni volta che vengo da te e tu mi accendi
Può essere così difficile ricordare perché me ne sono andata
E so che sono io quella che ti ha chiamato supplicandoti di tornare
Ma quando ti sveglierai al mattino
Io sarò già andata via
(Supplicandoti)
Sarò andata via
Sarò andata via
Sarò andata via
Sarò andata via
(Supplicandoti)
(Supplicandoti)
Sarò andata via
Sarò andata via
Sarò andata via
Sarò andata via
(Supplicandoti)
(Supplicandoti)
(Supplicandoti)
Il significato della canzone I’ll be gone di SASAMI
La canzone “I’ll be gone” di SASAMI parla di una relazione tossica e ciclica, in cui la protagonista non riesce a staccarsi completamente dal suo ex, nonostante sappia che sia la scelta giusta. Il pezzo inizia con lei che, dopo aver bevuto troppo, dimentica che stavano litigando e cerca conforto nella sua presenza (“I needed company / You’re lying next to me now”).
Il tema della dipendenza affettiva è molto forte: “Craving affective, so I had to come and see you” (Ho bisogno di affetto, quindi sono dovuta venire a trovarti), e le abitudini confortevoli (“Comfortable habits die hard“) rendono difficile rompere il legame.
C’è una forte consapevolezza dell’incompatibilità della coppia: “We’re cursed in the light / And we’re right when it’s wrong” (Siamo maledetti alla luce / E abbiamo ragione quando è sbagliato), suggerendo che la relazione funziona solo in momenti di debolezza o passione, ma non nella quotidianità.
Il ritornello esprime il conflitto interiore: ogni volta che torna da lui, il desiderio riaccende la fiamma, ma la razionalità le ricorda perché se ne era andata. Nonostante sia lei a cercarlo disperatamente (“I know I’m the one that called you begging for you back”), alla fine sa che all’alba lo lascerà di nuovo (“But when you wake up in the morning, I’ll be gone”).
Il brano si chiude con la metafora del weekend che finisce, paragonata alla fine di uno show che non verrà rinnovato: un’avventura che si ripete, ma che non ha futuro (“Like the end of a show that’s not getting renewed”). Il cuore della protagonista è “hungover”, ovvero in postumi emotivi, stanco e svuotato, e alla fine prende la decisione di andarsene.
In sintesi, il testo racconta il ciclo distruttivo di una relazione da cui è difficile liberarsi, tra momenti di passione e lucidità che portano la protagonista a ripetere sempre lo stesso errore.