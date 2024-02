Sarà perché ti amo è sicuramente il brano più rappresentativo del gruppo Ricchi e Poveri. A scoprirli è stato il cantautore romano Franco Califano. Il gruppo era costituito inizialmente da Marina Occhiena, Angelo Sotgiu, Angela Brembati e Franco Gatti. Marina Occhiena ha lasciato il gruppo nel 1981, proprio nell’anno in cui presentarono il pezzo al Festival di Sanremo. La cantante ebbe un’accesa lite con Angela, in quanto Brembati la accusò di avere avuto una relazione con il suo compagno. Angelo Sotgiu è invece deceduto nell’ottobre del 2022.

Il testo di Sarà perché ti amo

Di seguito ecco il testo di questo classico dei Ricchi e Poveri.

Che confusione

Sarà perché ti amo

È un’emozione

Che cresce piano piano

Stringimi forte e stammi più vicino

Se ci sto bene

Sarà perché ti amo Io canto al ritmo del dolce tuo respiro

È primavera

Sarà perché ti amo

Cade una stella

Ma dimmi dove siamo

Che te ne frega

Sarà perché ti amo E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te E vola vola si va

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te

Ma dopo tutto

Che cosa c’è di strano

È una canzone

Sarà perché ti amo

Se cade il mondo

Allora ci spostiamo

Se cade il mondo

Sarà perché ti amo Stringimi forte e stammi più vicino

È così bello che non mi sembra vero

Se il mondo è matto

Che cosa c’è di strano

Matto per matto

Almeno noi ci amiamo

E vola vola si sa

Sempre più in alto si va

E vola vola con me

Il mondo è matto perché

E se l’amore non c’è

Basta una sola canzone

Per far confusione

Fuori e dentro di te E vola vola si va

Sarà perché ti amo

E vola vola con me

E stammi più vicino

E se l’amore non c’é

Ma dimmi dove siamo

Che confusione

Sarà perché ti amo

Il significato della canzone Sarà perché ti amo

Il pezzo parla del forte sentimento che si prova, riconosciuto come amore, e del desiderio di stare accanto alla persona che si ama. Tutto il resto pare non contare più, quando ci si ritrova insieme a chi si ama maggiormente. Si vola in alto, si perde ogni orientamento.

La storia della canzone Sarà perché ti amo

Sarà perché ti amo è una canzone dei Ricchi e Poveri del 1981. Uscito su disco sul lato A, sul lato B era presente Bello l’amore. Non ne esiste un videoclip ufficiale, ma solo esibizioni live.

Si tratta della loro canzone più nota. Si piazzò quinta al Festival di Sanremo 1981. Ha come autori Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e Daniele Pace, mentre la musica è del maestro Dario Farina, appartenenti tutti alla casa discografica di Milano che riuscì a riportare i Ricchi e Poveri in auge, dopo alcuni anni di appannamento.

Il successo di questo brano andò ogni oltre più rosea aspettativa: diventò il singolo in italiano più venduto del 1981 in Italia, dove rimase in cima alle classifiche settimanali per nove settimane, seppur non consecutive. La canzone consacrò il gruppo a livello mondiale, avendo larga eco nell’America Latina e in tutta Europa: è stata infatti oggetto di tantissime cover e diversi adattamenti in lingua, soprattutto in spagnolo. È stata inoltre utilizzata come colonna sonora di varie pellicole cinematografiche.