Sam Ryder è diventato famoso in tutta Europa grazie alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 con “Space Man“, entusiasmando il pubblico (con la maggioranza del televoto per lui) e piazzandosi secondo nella classifica finale. Un successo assoluto che ha riportato il Regno Unito ai vertici dopo anni di posizioni basse nella chart finale. In questi giorni è uscito il suo nuovo singolo, “You’re Christmas to me“, brano natalizio pubblicato esclusivamente tramite Amazon Music il 7 novembre 2023, come parte della serie Amazon Music Originals. Una traccia originale creata appositamente per la commedia britannica “Your Christmas or Mine 2”, nonché suo secondo pezzo pubblicato nel periodo delle festività dopo la cover di “Jingle Bells” nel 2022.

Il brano, inoltre, è il primo pezzo di Ryder come artista indipendente dopo la separazione dalla Parlophone Records avvenuta proprio nel 2023. Non è riuscita a conquistare la vetta nella settimana di Natale, in mano ai Wham! con “Last Christmas”, a 39 anni dall’incisione. Ma è il suo più grande riscontro proprio dai tempi di “Space Man”, piazzatasi seconda anche in quella circostanza.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE E VEDERE IL VIDEO UFFICIALE.

Il testo di You’re Christmas to me

Ecco il testo in inglese di You’re Christmas to me di Sam Ryder, brano pubblicato in esclusiva per Amazon Music.

(Ah-ah-ah-ah-ahh, ah)

You’re the star upon the tree

You’re the only gift I need

And I’d use up all my wishes if it only made you see

What a special time of year

Full of joy and festive cheer

There’s no better night for miracles

And I believe ‘cause you’re Christmas to me

(Christmas to, Christmas to me, you’re—)

Ice cold wind as the carollers sing on the doorstep out in the snow

Fire so bright, it’s a wonderful life, everybody keeps telling me so

And, when I see your starry eyes under that mistletoe

Ah, makes me wanna sing, let the jingle bells ring, it’s time to rock and roll

Been a whole year, I’ve been loving you, dear

Every day feels more like a dream (More like a dream)

Snow on the ground, window shoppers all around, as we walk down Carnaby Street (Walk down the street)

People rushing home to spend the night with family

A stocking to the brim, baby, it don’t mean a thing ‘cause you’re Christmas to me

You’re the star upon the tree

You’re the only gift I need

And I’d use up all my wishes if it only made you see

What a special time of year

Full of joy and festive cheer

There’s no better night for miracles

And I believe ‘cause you’re Christmas to me

(Ah-ah-ah-ah) Oh, yeah

Fairy lights hung, every carol’s been sung

And the mulled wine’s making me bawl (It’s making me bawl)

For those who can’t be here tonight, I hope Heaven’s decking the halls (Decking the halls [with love?])

Raise a glass to everlasting love for one and all (Oh-oh, oh, oh-oh, oh)

And leave a reindeer treat, only one more sleep till Santa comes to call (Yeah)

You’re the star upon the tree

You’re the only gift I need

And I’d use up all my wishes if it only made you see

What a special time of year (Oh-oh, oh, oh-oh, oh)

Full of joy and festive cheer (Oh-oh, oh, oh-oh, oh)

There’s no better night for miracles (Oh-oh, oh, oh-oh, oh)

And I believe ‘cause you’re Christmas to me

(Merry Christmas)

(Oh, yeah)

(Ooh, ooh-ooh, ooh)

What a special time of year

Full of joy and festive cheer

There’s no better night for miracles

And I believe ‘cause you’re Christmas to me

You’re Christmas to me, la traduzione in italiano

Qui potete leggere la traduzione in italiano del nuovo singolo di Natale 2023 di Sam Ryder, “You’re Christmas to me”.

(Ah-ah-ah-ah-ahh, ah)

Sei la stella sull’albero

Sei l’unico regalo di cui ho bisogno

E esaurirei tutti i miei desideri se solo ti facessero apparire

Che periodo speciale dell’anno

Pieno di gioia e allegria festosa

Non c’è notte migliore per i miracoli

E ci credo perché tu sei il Natale per me

(Natale a, Natale per me, sei—)

Vento gelido mentre quelli che intano i canti natalizi cantano sulla soglia di casa nella neve

Il fuoco è così luminoso, è una vita meravigliosa, continuano a dirmelo tutti

E, quando vedo i tuoi occhi stellati sotto quel vischio

Ah, mi fa venire voglia di cantare, lascia suonare le campane, è ora di fare rock and roll

È passato un anno intero da quando ti ho amata, amore

Ogni giorno sembra più un sogno (più un sogno)

Neve a terra, vetrine tutt’intorno, mentre camminiamo lungo Carnaby Street (Cammina per strada)

Gente che corre a casa per passare la notte con la famiglia

Una calza fino all’orlo, tesoro, non significa niente perché per me sei il Natale

Sei la stella sull’albero

Sei l’unico regalo di cui ho bisogno

E esaurirei tutti i miei desideri se solo ti facessero apparire

Che periodo speciale dell’anno

Pieno di gioia e allegria festosa

Non c’è notte migliore per i miracoli

E ci credo perché tu sei il Natale per me

(Natale a, Natale per me, sei—)

Le lucine erano appese, ogni canto natalizio è stato cantato

E il vin brulè mi fa piangere (mi fa piangere)

Per coloro che non possono essere qui stasera, spero che il Cielo stia decorando le sale (Decorando le sale [con amore?])

Brindiamo all’amore eterno per tutti (Oh-oh, oh, oh-oh, oh)

E lascia un dolcetto con la renna, solo un’altra dormita finché Babbo Natale non viene a chiamare (Sì)

Sei la stella sull’albero

Sei l’unico regalo di cui ho bisogno

E esaurirei tutti i miei desideri se solo ti facessero apparire

Che periodo speciale dell’anno

Pieno di gioia e allegria festosa

Non c’è notte migliore per i miracoli

E ci credo perché tu sei il Natale per me

(Natale a, Natale per me, sei—)

(Buon Natale)

(O si)

(Ooh, ooh-ooh, ooh)

Che periodo speciale dell’anno

Pieno di gioia e allegria festosa

Non c’è notte migliore per i miracoli

E ci credo perché tu sei il Natale per me

Il significato della canzone You’re Christmas to me

Fin dall’inizio del brano appare chiaro quanto il voler vedere la persona amata sia il desiderio più grande in queste giornate di festa. Sarebbe disposto ad esprimere tutti i suoi desideri se questo servisse a far apparire davanti a lui la donna che ama. Per lui, lei è l’essenza stessa del Natale, il simbolo assoluto.

You’re the star upon the tree

You’re the only gift I need

And I’d use up all my wishes if it only made you see

What a special time of year

Full of joy and festive cheer

There’s no better night for miracles

And I believe ‘cause you’re Christmas to me

(Christmas to, Christmas to me, you’re—)

Quando vede i suoi occhi luminosi sotto il vischio, esplode di gioia, sente il suo intero corpo esplodere di entusiasmo, con il desiderio di scatenarsi.

And, when I see your starry eyes under that mistletoe

Ah, makes me wanna sing, let the jingle bells ring, it’s time to rock and roll

Anche una calza piena di regali non ha nessuna importanza perché lei sola è il Natale intero, per lui

A stocking to the brim, baby, it don’t mean a thing ‘cause you’re Christmas to me

Queste giornate di assoluta gioia e festa possono anche dare vita al miracolo più grande: lei insieme a lui.

There’s no better night for miracles

And I believe ‘cause you’re Christmas to me