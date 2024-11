Sally Cruz con il suo nuovo singolo Poligono, disponibile per la rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme da venerdì 1 novembre, torna a parlare di emozioni, di come dal baratro ci si possa rialzare o almeno stare in bilico. Stavolta lo fa con una sonorità più pop che rende il brano indelebile nell’animo ma anche nella mente. La forza della sua musica e quella comunicativa con cui canta colpisce ancora una volta, ti attraversa e riesce a farti vivere in prima persona le emozioni di cui canta.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “POLIGONO” DI SALLY CRUZ.

Saranno brutti ricordi fumare tutta la notte

per riuscire a non pensare a questi giorni, sporchi

Spenti, da buttare via

Ho, ho, toccato il limite, perso una goccia nel mare

Palazzi e pillole, scuse per farsi del male

Questa notte mi addormento sola

Con gli occhi stanchi, con i fantasmi che ho

Con tutti i traumi che ho

Tu sparami come fossi al poligono

Che non è importante restare in piedi

Basta stare in bilico, ogni notte sembra l’ultima

O forse è l’unica

Tu sparati ogni colpo copre un livido

Che non è importante

Oggi, oggi che è l’ultimo giorno che ho 20 anni

Non mi importa più dei soldi

Ho amici stronzi che mi mangiano viva

Ho acuto crisi che ora non fanno più male

Cartine e nuvole, mi dico non ci pensare

Questa notte mi addormento sola

Con gli occhi stanchi, con i fantasmi che ho

Con tutti i traumi che ho

Tu sparami come fossi al poligono

Che non è importante restare in piedi

Basta stare in bilico, ogni notte sembra l’ultima

O forse è l’unica

Tu sparati ogni colpo copri un livido

Che non è importante

(Che non è importante)

Tu sparami come fossi al poligono

Che non è importante restare in piedi

Basta stare in bilico, ogni notte sembra l’ultima

O forse è l’unica

Tu sparati ogni colpo copre un livido

Che non è importante