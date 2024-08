In questi giorni è virale su TikTok ed è entrata nella top 25 su iTunes, il brano “Rossetto e caffè“, nuovo singolo di Sal Da Vinci. La canzone è tra le più utilizzate sui social, per accompagnare brevi video e clip da condividere con i propri followers. Il brano è arrivato terzo anche nella Top 50 Viral Italia. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Rossetto e caffè” con Martina Stella e Fabio Esposito protagonisti.

Il testo di Rossetto e caffè

E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te

Di te che mi conosci e sai ca more per te

Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte

Tu chiama e je corro addu ‘te

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia Guarda che luna, prima di andare via

Vuole vederti ancora mia

Un altro bacio, ‘na sigaretta je e te

Sembra quasi di fumare il tuo profumo Tu sei molto di più, sulu tu e niente ‘cchiù

E dimmell’ ‘ca more pe’ me E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te

Di te che mi conosci e sai ca more per te

Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte

Tu chiama e je corro addu ‘te

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia

Il significato della canzone Rossetto e caffè

Questo testo parla di un amore intenso e tormentato, dove la passione, la gelosia, e il desiderio si mescolano in un’esperienza emotiva profonda e complessa. Il protagonista esprime il bisogno irresistibile di stare con la persona amata, come si evince dal verso “E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te”. Questa persona è descritta come qualcuno che lo conosce profondamente e che suscita in lui sentimenti forti, come la gelosia e la passione, “Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia”. La connessione tra i due è così intensa che le labbra del protagonista “sanno solo di te”, con un sapore che è descritto come “dolce e amaro, tra rossetto e caffè”, simbolo delle emozioni contrastanti che prova.

Inoltre, c’è un richiamo alla notte e all’intimità, con l’immagine della luna che vuole ancora vedere i due insieme: “Guarda che luna, prima di andare via, vuole vederti ancora mia”. Il testo trasmette un senso di dipendenza emotiva, dove il protagonista è sempre pronto a correre dall’amato ogni volta che viene chiamato: “Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte, tu chiama e je corro addu ‘te”. Questa relazione sembra essere tutto per lui, al punto che dichiara “Tu sei molto di più, sulu tu e niente ‘cchiù”.

In sintesi, il pezzo rappresenta un amore totalizzante, fatto di desiderio, dolcezza, dolore e una certa dose di malinconia, tutto intrecciato in un mix di emozioni potenti.