Tra i brani più virali degli ultimi giorni su TikTok c’è Gas Pedal di Sage The Gemini. La canzone è stata originariamente pubblicata nel 2014, tratta dall’album Remember Me (Deluxe Booklet Edition) e in collaborazione con Iamsu!.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “GAS PEDAL” DI SAGE THE GEMINI FEAT. IAMSU!

Il testo di Gas pedal di Sage The Gemini feat Iamsu!

Leggi il testo di Gas pedal di Sage The Gemini feat. Iamsu!

Slow down, grab the wall

Wiggle like you tryna make yo ass fall off

Hella thick I wanna smash ‘em all, now

Speed up, gas pedal, now

Speed up, gas pedal

Black money let them hoes say amen

I’m just tryna make it clear boy Ray-Bans

I’m a great man, woah say a friend

I play a hole every night DJ amen

Room full of boppers, tell them give me topper

Beat it beat it up no one hit the coppers

I’m S-A-G-E you would like to know

Fee-Fi fo-fum large me in yo throat

West-side baby do what you do

And you got tail, well that shit do

It’s, pretty nigga mobbin’ it’s the way that it go

I be steppin’ up in the club they make ‘em drop to my shoe

And you mad cause I spoon, but I don’t give a fork

Silverware a nigga out if he actin’ a poor spork

You’s like boy grab a girl and get a yank-in’

Got a booty like coupes I’m tryna make-it, woah

Slow down, grab the wall

Wiggle like you tryna make yo ass fall off

Hella thick I wanna smash ‘em all, now

Speed up, gas pedal, now

Speed up, gas pedal

She a trick for a dolla bill

And her boyfriend a bitch call him Tyler Perry

Eugh, I’m in the black bat lookin’ scary

On my way to the cake no bake Gary

Oops bakeries, never been no fake-amies

Lead her to the bathroom, she askin’ where you takin’ me

Uh, tell her slow down baby

I’m too turned up it’s finna go down baby

When you hit the stage the people do a 180

When I hit the stage man the club wanna pay me

Uh, you niggaz so fugazzi got a white bitch with me call that hoe slim shady uh

Nigga ‘su so crazy

Got two hoes with me make my old bitch hate me, uh

All about my payment, you say we gettin’ money that’s an understatement uh

Slow down, grab the wall

Wiggle like you tryna make yo ass fall off

Hella thick I wanna smash ‘em all, now

Speed up, gas pedal, now

Speed up, gas pedal

Lil’ mama got sex appeal

I make her sing if she wanna get a record deal

What the shit do, it’s finna get real

She got a booty so big it’s like a ferris wheel

Lil’ mama got sex appeal

I make her sing if she wanna get a record deal

What the shit do, it’s finna get real

She got a booty so big it’s like a ferris wheel

Slow down, grab the wall

Wiggle like you tryna make yo ass fall off

Hella thick I wanna smash ‘em all, now

Speed up, gas pedal, now

Speed up, gas pedal

Gas pedal di Sage The Gemini feat Iamsu!, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di Gas pedal di Sage The Gemini feat. Iamsu!

Rallenta, afferra il muro

Scuoti come se stessi cercando di far cadere il tuo sedere

Davvero formosa, voglio provarle tutte, ora

Accelera, pedale del gas, ora

Accelera, pedale del gas Soldi neri, lascia che quelle tipe dicano “amen”

Sto solo cercando di chiarire, ragazzo con gli occhiali Ray-Ban

Sono un grande uomo, woah, dillo a un amico

Gioco con una diversa ogni notte, DJ Amen

Stanza piena di tipe, ditegli di darci una “testa”

Dagli una botta, non chiamare i poliziotti

Sono S-A-G-E, ti farebbe piacere sapere

Fee-fi-fo-fum, lasciami nella tua gola

West-side baby, fai quello che fai

E se hai qualcosa dietro, beh, che roba

È il gruppo figo che si muove, così funziona

Entro nel club e li faccio inginocchiare ai miei piedi

E sei arrabbiato perché sono affettuoso, ma non mi interessa un accidenti

Ti butto fuori come posate, se ti comporti male, tipo uno spork

Ragazzo, prendi una ragazza e comincia a ballare

Ha un sedere grosso come una coupé, cerco di sistemarlo, woah Rallenta, afferra il muro

Scuoti come se stessi cercando di far cadere il tuo sedere

Davvero formosa, voglio provarle tutte, ora

Accelera, pedale del gas, ora

Accelera, pedale del gas Lei è una che si svende per un dollaro

E il suo ragazzo è una femminuccia, chiamalo Tyler Perry

Eugh, sono nella mia macchina nera, sembra spaventosa

Diretto verso la torta, niente torte Gary

Ops, panetterie, non sono mai stato falso con nessuno

La porto in bagno e lei chiede: “Dove mi stai portando?”

Uh, dico: “Rallenta, baby”

Sono troppo carico, sta per succedere, baby

Quando sali sul palco la gente fa una rotazione di 180 gradi

Quando salgo io, il club vuole pagarmi

Uh, voi ragazzi siete così falsi, ho una bianca con me, la chiamo Slim Shady, uh

Ragazzo, sei così pazzo

Ho due tipe con me, fai odiare la mia ex, uh

Tutto riguarda i miei soldi, dici che facciamo soldi? È un eufemismo, uh Rallenta, afferra il muro

Scuoti come se stessi cercando di far cadere il tuo sedere

Davvero formosa, voglio provarle tutte, ora

Accelera, pedale del gas, ora

Accelera, pedale del gas Piccola, ha un sex appeal incredibile

La faccio cantare se vuole ottenere un contratto discografico

Che si dice? Sta per diventare serio

Ha un sedere così grande che sembra una ruota panoramica

Piccola, ha un sex appeal incredibile

La faccio cantare se vuole ottenere un contratto discografico

Che si dice? Sta per diventare serio

Ha un sedere così grande che sembra una ruota panoramica Rallenta, afferra il muro

Scuoti come se stessi cercando di far cadere il tuo sedere

Davvero formosa, voglio provarle tutte, ora

Accelera, pedale del gas, ora

Accelera, pedale del gas

Il significato della canzone Gas pedal di Sage The Gemini feat Iamsu!

Il significato del pezzo si concentra su temi di divertimento, sensualità e ostentazione, raccontando una serata di festa in cui il protagonista si gode la vita tra lusso, balli e conquiste.

Il ritornello, “Slow down, grab the wall / Wiggle like you tryna make yo ass fall off”, invita a muoversi in modo sensuale e provocante, mettendo in risalto l’energia della pista da ballo e l’attrazione fisica. L’idea di “far cadere il sedere” è una metafora per danzare in modo esplosivo e liberatorio.

La strofa introduce il protagonista come un uomo sicuro di sé, circondato da attenzione. La frase “I’m a great man, woah say a friend / I play a hole every night DJ amen” riflette il suo stile di vita mondano e il costante successo con le donne. La scena nel club è descritta in modo vivido: “Room full of boppers, tell them give me topper”, dove il termine “boppers” fa riferimento a donne attraenti, e “give me topper” è un’allusione a un’interazione intima.

La canzone celebra anche il lusso e l’apparenza, come si vede in “Black money let them hoes say amen”, un riferimento ai soldi e al potere che portano rispetto e attenzione. Il ritmo della serata è enfatizzato con “Speed up, gas pedal”, che simbolizza l’energia crescente della festa e l’intensità delle emozioni.

In un’altra strofa, il protagonista si vanta della sua influenza e del suo stile, affermando: “When I hit the stage man the club wanna pay me”. Qui, sottolinea il suo status di celebrità e il modo in cui viene accolto nei locali.

Infine, il pezzo si chiude con riferimenti alla sensualità e all’attrazione fisica, come nella linea “She got a booty so big it’s like a ferris wheel”, che paragona le curve di una donna a una ruota panoramica, enfatizzando il tono giocoso e celebrativo del brano.

In sintesi, il pezzo è un inno al divertimento sfrenato, alla seduzione e all’autostima, condito da immagini vivaci e un linguaggio provocatorio.