Bianca è il nuovo singolo di RRARI DAL TACCO (nome d’arte del rapper Matteo Sardella) con la collaborazione di Kid Yugi. La canzone è arrivata ai piani alti della classifica Fimi, fino in seconda posizione tra i pezzi più venduti e ascoltati in streaming. A seguire potete leggere testo e significato del brano.

Leggi il testo di Bianca di RRARI DAL TACCO feat. Kid Yugi

Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na

Mhm-mhm-mhm-mhm, mhm-mhm

Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na

Ah-ah

Lei è tutta fatta, tutta eccitata

Pippa in mezzo alla strada, è pazza come la cazza

Occhi da gatta, la pupilla di-dilatata

Vent’anni, già vuole una figlia, chiamarla Bianca

Questa ragazza è tutta fatta, tutta eccitata

Pippa in mezzo alla strada, è pazza come la cazza

Occhi da gatta, la pupilla di-dilatata

Vent’anni, già vuole una figlia, chiamarla Bianca, ah-ah

Lei vuole un rapper, le nuove tette

Rifarsi il naso, le borsette, far l’influencer

Più di mille richieste in Insta quando è alle feste

Balla con gli amici dell’ex, solo per ripicca

Vuole i capelli sempre fatti, uscire matchati

Due IQOS e le sigarette, carta del papi

Io voglio solo figli maschi, ah-ah

Dopo che l’ho incontrata al party, ah-ah

Lei è tutta fatta, tutta eccitata

Pippa in mezzo alla strada, è pazza come la cazza

Occhi da gatta, la pupilla di-dilatata

Vent’anni, già vuole una figlia, chiamarla Bianca

Questa ragazza è tutta fatta, tutta eccitata

Pippa in mezzo alla strada, è pazza come la cazza

Occhi da gatta, la pupilla di-dilatata

Vent’anni, già vuole una figlia, chiamarla Bianca, ah-ah (Ah)

Lei vuole un king, le nuove lips

Il braccialetto di Van Cleef, nuova Céline

Gli occhi di ghiaccio come Kylie, il culo di Kim

Gin, coca, tucibi e poi repeat

Lo succhia nel bagno dei maschi, cose da pazzi

Vuole per sé tutti gli sguardi, lasciarti i graffi

Inverno a Courma, estate a Capri, tu non le basti

Vuole solo farsi e rifarsi, sta senza sbatti

Ricordo, l’ho incontrata a un party, entrambi strafatti

Non la dà mai senza regali, senza legarsi

La chiama il papi e non è il papi, si è fatto tardi

Riapri gli occhi, è già domani, rivestiti e vai, ah, ah

Lei è tutta fatta, tutta eccitata

Pippa in mezzo alla strada, è pazza come la cazza

Occhi da gatta, la pupilla di-dilatata

Vent’anni, già vuole una figlia, chiamarla Bianca

Questa ragazza è tutta fatta, tutta eccitata

Pippa in mezzo alla strada, è pazza come la cazza

Occhi da gatta, la pupilla di-dilatata

Vent’anni, già vuole una figlia, chiamarla Bianca, ah-ah