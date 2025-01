Ghetto è il nuovo brano di Rondodasosa prodotto da Fukk2Beatz & WakeUpTrill. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ecco il testo della canzone Ghetto di Rondodasosa.

Meglio morto che infame, questa è la legge del ghetto (Uh, uh)

No giacca e cravatta, siamo vestiti di nero (Blu)

Ho due bitch che si spogliano nel letto (Ah-ah)

Aspetto il momento giusto per fare jackpot (Ah-ah)

I’m from the block, come diceva J.Lo (J.Lo)

Demon time se indosso delle G-Fazos (G-Fazos)

Nulla è gratis qua, devi pagare il prezzo (Pagare il prezzo)

Pago un killer trenta K, ti fa fuori, James Bond (Pow, pow)

Con un machete e una pistola, bimbi non vanno a scuola (Nah, nah)

Qua pagano il pezzo col prezzo sulla stagnola (Pshh)

Lеi è latina, tette grosse, spagnola (Spagnola)

Musica comе droga, è un dramma come Opera (Ah)

Mi volevi morto, ma invece sto rappando (Ah-ah)

Ai nemici ordino bottiglie al loro tavolo (Bitch)

Io non sono un diavolo, ma neanche un santo (Uh)

Mi vedranno uscire pulito da in mezzo al fango (Pow, pow, pow, pow), yeah

È un nuovo giorno dentro al bando, macchine che sfrecciano

Papponi escono da un SUV nero (Yeah)

Ho una pistola calda perché so che qua è l’inferno (What?)

Ti prendono l’anima, una glizzy ti rimanda dal creatore molto presto (Bu-bu-bu-bu)

Meglio morto che infame, questa è la legge del ghetto (Ah-ah)

No giacca e cravatta, siamo vestiti di nero (Blu)

Ho due bitch che si spogliano nel letto (Bitch)

Aspetto il momento giusto per fare jackpot (Bling, bling)

I’m from the block, come diceva J.Lo (J.Lo)

Demon time se indosso delle G-Fazos (G-Fazos)

Nulla è gratis qua, devi pagare il prezzo (Pagare il prezzo)

Pago un killer trenta K, ti fa fuori, James Bond (Yeah, brr) (Pow, pow)

Pull uppo su una Challenger, le fighe a me mi amano

Il modo in cui guido sembra USA, ma è Milano

Giovane milionario, fai attenzione quando parlo

Vengo dall’Italia, stronzo, so come farlo

Giravo accavallato non per il gusto di farlo

Perché addosso ho VVS e questa merda vale tanto

Non ho più rivali, li ho bruciati in ogni ambito

Corsa clandestina, la mia Trackhawk brucia la tua Lambo

Passo per Milano adesso che sono famoso

Le mie fan son tutte fighe, amo farmi le foto

Pretty girl listen Rondo, mi sembra ovvio

Ho tutti contro, faccio più soldi che posso

Fuck la tua bitch, i tuoi soldi e la tua vita

Fuck le tue chain, i tuoi diss e la tua cliqua

Mi fido solo della mia blicka (Pow, pow, pow, pow, pow)

Cerca l’ambulanza nella tua rubrica (Yeah)

Meglio morto che infame, questa è la legge del ghetto (Uh, uh)

No giacca e cravatta, siamo vestiti di nero (Blu)

Ho due bitch che si spogliano nel letto (Ah-ah)

Aspetto il momento giusto per fare jackpot (Ah-ah)

I’m from the block, come diceva J.Lo (J.Lo)

Demon time se indosso delle G-Fazos (G-Fazos)

Nulla è gratis qua, devi pagare il prezzo (Pagare il prezzo)

Pago un killer trenta K, ti fa fuori, James Bond (Pow, pow)