Face to Face 2 è il nuovo brano di Rondodasosa, pubblicato il 19 gennaio 2024 e presente anche nella playlist di New Music Italia. Il cantante, all’anagrafe Mattia Barbieri, è un artista milanese classe 2002 cresciuto nel quartiere popolare di San Siro. Storytelling personale, energia e fame di prendersi tutto sono le tre componenti principali che scorrono nel suo DNA, qualità riconosciute da tutto il collettivo e label RM4E con cui pubblica i primi singoli. La sua musica punta sui suoni della UK drill unita al linguaggio del rap della propria generazione.

Ecco il testo di Race to Face 2, il brano di Rondodasosa.

Un mio dawg continua a stare

Continua a far steppin’

Yeah (I came straight from what?)

SSG, nobody, safe, bitch

Grrah, grrah

I came straight from Italy

Rondo

Un mio dawg continua a stare in strada, continua a far stepping (Tu-tu)

L’amore è finto, l’odio è vero, di cosa ti penti? (Crrah, crrah)

Una ho ti dice: “Ti amo”, ma tanto sai che mente (What?)

Qua nessuno ha speranza, nessuno che esce da Cambridge (Bu, bu)

Mi vorrebbero morto, non posso fare altrimenti (What?)

I feed, guardano i social, cosa posti e i movimenti

Ci muoviamo in silenzio, SSG, nobody safe, bitch

Nobody safe, bitch (Nobody what?)

Yo, we on yo’ ass, non chiedere se siamo in demon time (You say what?)

Fanno i manifesti funebri e non fanno slide (Ahahahah)

Sei uno snake (What?), io non dico lie (Yeah)

Hai switchato side (Yeah), non fai glide (What?), come mai? (Yeah, ah)

Parlo in slang così i 12 non capiscono ciò che dico (Pow)

La sua bestie è Y2K, mette lash e litiga in giro (Shawty, what?)

Ti parlo di 1Hunna e 1Hunna, switch sulle Glock

Sputi blood, non fare il G, non sei un G se parli coi cops

Il caso è chiuso, case closed, non mettere face first (What?)

Murder come Melly, non parlo se non ho visto (No)

Demoni nella city cercano solo smoke (Smoke)

Tu ti snitchi da solo, sei un ratto, sei un flop (Ahah)

La mia tr0ia versa Henny, mischia riso con il curry (Yeah)

Mi parli di murder, ma son puliti i tuoi ferri

Se tocchi la Glock, ti scotti, la chiamo “Gerry” (What?)

Hitto questa bitch in tag team, Holly e Benji (Poh, poh)

Un mio dawg continua a stare in strada, continua a far stepping

L’amore è finto, l’odio è vero, di cosa ti penti?

Una ho ti dice: “Ti amo”, ma tanto sai che mente (What?)

Qua nessuno ha speranza, nessuno che esce da Cambridge (Bu, bu)

Due anni in questa merda, so che morirò leggenda

Ho triplicato il mio lavoro, più faccende sull’agenda (What?) (Yeah)

Rimango ancora in strada anche se so che è una merda (Crrah, crrah)

So che una parte di me rimarrà sempre la stessa (Poh, poh, poh)

Nuovi soldi, nuove scarpe, nuove storie (Bitchass)

Nuove chain, nuove Glock, nuove tr0ie (Ahah)

Il posto per il tuo odio è sotto le mie suole

Ho svoltato la mia merda, ora tutti sanno il nome (Rondo)

La mia tr0ia versa Henny, mischia riso con il curry (Wippin’)

Mi parli di murder, ma son puliti i tuoi ferri

Se tocchi la Glock, ti scotti, la chiamo “Gerry”

Hitto questa bitch in tag team, Holly e Benji (Bu-bu)

Un mio dawg continua a stare in strada, continua a far stepping (What?)

L’amore è finto, l’odio è vero, di cosa ti penti? (Yeah)

Una ho ti dice: “Ti amo”, ma tanto sai che mente (What?)

Qua nessuno ha speranza, nessuno che esce da Cambridge (Bu, bu)