Romagna mia è una celebre canzone incisa nel 1954. Scritta da Secondo Casadei, racconta la nostalgia di chi canta verso la sua amata terra, la Romagna, e viene accompagna dal ritmo di un valzer. Da subito è diventata amatissima non solo nella Regione ma in tutta Italia e, negli anni, ha venduto oltre 4 milioni di copie. Inizialmente non era pensata per la Romagna ma per la sua casa. Secondo Casadei aveva malinconia della sua terra d’origine, della sua casa e fu solo Dino Olivieri, direttore artistico dell’etichetta discografica La Voce del Padrone, a suggerirgli di cambiare il titolo della canzone, durante un incontro lavorativo a Milano. Proprio con l’Orchestra Casadei iniziò ad essere, da subito, un grande successo, interpretata e suonata anche da altri gruppo in tutta Italia.

A maggio 2023, dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, “Romagna mia” è diventata l’inno spontaneo dei giovani volontari che sono accorsi a centinaia per aiutare la popolazione in difficoltà.

Il testo di Romagna Mia

Sento la nostalgia d’un passato

Dove la mamma mia ho lasciato

Non ti potrò scordar casetta mia

In questa notte stellata

La mia serenata io canto per te

Romagna mia, Romagna in fiore

Tu sei la stella, tu sei l’amore

Quando ti penso, vorrei tornare

Dalla mia bella, al casolare

Romagna, Romagna mia

Lontan da te non si può star!

Il significato della canzone Romagna Mia

Come già sottolineato, la canzone Romagna Mia è legata proprio al sentimento di nostalgia e malinconia da parte di chi la canta.

