Sogna ragazzo sogna è una canzone di Roberto Vecchioni, pubblicata nel 1999. È contenuta nell’omonimo album. “Sogna ragazzo sogna è una canzone totale, che ho scritto per i miei ragazzi quando sono andato in pensione dalla scuola. E lì dentro c’è tutto: l’invito a non abbattersi mai, a stare con gli altri, a sentire la bellezza della poesia, a guardare avanti, a vivere le gioie e i dolori, ad avvinghiarsi alla vita” ha spiegato Roberto Vecchioni in un’intervista rilasciata ad OndaRock.

Il testo di Sogna ragazzo sogna

Ecco il testo integrale di Sogna ragazzo sogna, canzone scritta interamente da Roberto Vecchioni.

E ti diranno parole rosse come il sangue

Nere come la notte

Ma non è vero, ragazzo

Che la ragione sta sempre col più forte

Io conosco poeti

Che spostano i fiumi con il pensiero

E naviganti infiniti Che sanno parlare con il cielo

Chiudi gli occhi, ragazzo

E credi solo a quel che vedi dentro

Stringi i pugni, ragazzo

Non lasciargliela vinta neanche un momento

Copri l’amore, ragazzo

Ma non nasconderlo sotto il mantello

A volte passa qualcuno A volte c’è qualcuno che deve vederlo Sogna, ragazzo, sogna

Quando sale il vento

Nelle vie del cuore

Quando un uomo vive

Per le sue parole

O non vive più

Sogna, ragazzo, sogna

Non lasciarlo solo contro questo mondo Non lasciarlo andare sogna fino in fondo

Fallo pure te

Sogna, ragazzo, sogna

Quando cade il vento ma non è finita

Quando muore un uomo per la stessa vita

Che sognavi tu

Sogna, ragazzo, sogna

Non cambiare un verso della tua canzone Non lasciare un treno fermo alla stazione

Non fermarti tu Lasciali dire che al mondo

Quelli come te perderanno sempre

Perché hai già vinto, lo giuro

E non ti possono fare più niente

Passa ogni tanto la mano Su un viso di donna, passaci le dita

Nessun regno è più grande

Di questa piccola cosa che è la vita E la vita è così forte

Che attraversa i muri per farsi vedere

La vita è così vera

Che sembra impossibile doverla lasciare

La vita è così grande

Che quando sarai sul punto di morire

Pianterai un ulivo

Convinto ancora di vederlo fiorire Sogna, ragazzo, sogna

Quando lei si volta

Quando lei non torna

Quando il solo passo

Che fermava il cuore

Non lo senti più

Sogna, ragazzo, sogna

Passeranno i giorni

Passerrà l’amore

Passeran le notti

Finirà il dolore

Sarai sempre tu Sogna, ragazzo, sogna

Piccolo ragazzo

Nella mia memoria

Tante volte tanti

Dentro questa storia

Non vi conto più Sogna, ragazzo, sogna

Ti ho lasciato un foglio

Sulla scrivania

Manca solo un verso

A quella poesia

Puoi finirla tu

Il significato di Sogna ragazzo sogna

Come ha spiegato Vecchioni, la canzone nasce come congedo dalla professione di insegnante. Rappresenta un invito che Vecchioni rivolge ad ogni singolo a ragazzo a vivere ogni istante della propria vita con intensità ed ardore. Per farlo bisognerà lasciare correre “parole rosse come il sangue nere come la notte” e la convinzione che “la ragione sta sempre col più forte”.

Nella poesia si potrà trovare uno scudo contro le paure che il mondo metterà di fronte. L’amore, poi, andrà protetto, ma anche esibito, per mostrare ciò che di bello l’umanità può produrre. Non andranno lasciati treni non presi per la paura di non essere all’altezza. Tutto questo con la consapevolezza che “nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita”.

“La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire” recita Vecchioni. Nell’ultima strofa il più passaggio più autoreferenziale: “Nella mia memoria tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più”. Queste parole, infatti, si riferiscono ai tanti studenti che hanno attraversato la sua carriera da professore. Per loro l’augurio è di completare con un ultimo verso una poesia già scritta.