Vivere per amare di Riccardo Cocciante: leggi il testo, ascolta la canzone, scopri il significato

Vivere per amare è una canzone di Riccardo Cocciante. Fa parte della colonna sonora di ‘Notre Dame Paris‘, il musical di maggior successo degli ultimi brani. Il brano, originariamente, era cantato da una delle interpreti, Lola Ponce, che, in scena, veste i panni di Esmaralda. La canzone, datata 2002, è stata scritta dallo stesso Cocciante con Luc Plamondon e Pasquale Panella.

Nel link seguente (QUI), trovate il video ufficiale della canzone.

A seguire, il testo completo del brano.

E’ così bella la notte

E mi sento così sola

Io non ho voglia di morire

Voglio ancora cantare

Ridere, ballare

Io non vorrei morire

Morire prima di aver amato

Vivere per amare

Amare quasi da morire

Morire dalla voglia di vivere

Vita che non sia vietata

Che non sia proibita

Dov’è questa vita?

Vita anche senza patria

Anche senza Dio

T’amo, vita mia

Vivere per amare

Amare quasi da morire

Morire dalla voglia di vivere

I nostri mondi separati

Saranno un giorno uniti in noi

Ci voglio credere e vorrei

Dare la vita e la darei

La vita mia

Per cambiare la storia

Vivere per amare

Amare quasi da morire

Morire dalla voglia di vivere

Amare dare l’anima alla vita

Morire dalla voglia di vivere

Con la voglia di vivere.