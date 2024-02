Quando finisce un amore è un brano cantato da Riccardo Cocciante. Si tratta della quinta traccia estratta dal terzo album del cantante Anima, uscito nel maggio del 1974. Si tratta di uno dei primi lavori discografici che diedero al cantante la grande notorietà. Oltre Quando finisce un amore, lo stesso album è conosciuto anche per un altro brano, diventato poi uno dei singoli di successo: Bella senz’anima.

Il brano è scritto da Amerigo Cassella, Marco Luberti e Riccardo Cocciante. Di seguito il testo del brano:

E non ti basta più un amico E non ti basta più distrarti E non ti basta bere da ubriacarti E non ti basta ormai più niente E in fondo pensi, ci sarà un motivo E cerchi a tutti i costi una ragione Eppure non c’è mai una ragione Perché un amore debba finire

Però, se potessi ragionarci sopra Saprei perfettamente che domani sarà diverso Lei non sarà più lei Io non sarò lo stesso uomo Magari l’avrò già dimenticata Magari, ma se potessi ragionarci sopra Se potessi ragionarci sopra Ma non posso, perché

Perché c’è lei nelle tue ossa Perché c’è lei nella tua mente Perché c’è lei nella tua vita E non potresti più mandarla via

E in fondo pensi, ci sarà un motivo E cerchi a tutti i costi una ragione Eppure non c’è mai una ragione Perché un amore debba finire

E non ti basta più un amico E non ti basta più distrarti E non ti basta bere da ubriacarti E non ti basta ormai più niente

Il significato della canzone Quando finisce un amore

Cocciante nel suo brano canta la disperazione di un amore finito, un cuore lacerato che lascia chi lo ha vissuto in un mare di emozioni tristi.

Quando finisce un amore così com’è finito il mio

Senza una ragione né un motivo, senza niente

Ti senti un nodo nella gola

Ti senti un buco nello stomaco

Ti senti vuoto nella testa e non capisci niente

Il richiamo alle percezioni di una mente che non vuole realizzare la fine, non trova soluzioni. Incrocia i ricordi di un qualcosa di vissuto, ma che non si vuole lasciare alle spalle. Una sofferenza che non vede via d’uscita per risolvere una crisi.

E non ti basta più un amico

E non ti basta più distrarti

E non ti basta bere da ubriacarti

E non ti basta ormai più niente

La perdita delle speranze, l’animo spezzato alla ricerca di una ragione per cui una relazione finisce, ma che in realtà non c’è. Nulla, ormai, può far tornare indietro.

E in fondo pensi, ci sarà un motivo

E cerchi a tutti i costi una ragione

Eppure non c’è mai una ragione

Perché un amore debba finire

La disperazione, la tensione, il nervosismo che sfocia in mille pensieri. Lo sfogo, la frustrazione. L’innamorato tenta di trovare una soluzione…

E vorresti cambiare faccia

E vorresti cambiare nome

E vorresti cambiare aria

E vorresti cambiare vita

E vorresti cambiare il mondo

Ma qualsiasi tentativo si rivela vano. C’è solo un pensiero nella mente dell’uomo.

Ma sai perfettamente

Che non ti servirebbe a niente

Perché c’è lei, perché c’è lei

Perché c’è lei, perché c’è lei Perché c’è lei nelle tue ossa

Perché c’è lei nella tua mente

Perché c’è lei nella tua vita

E non potresti più mandarla via.

Il brano continua a ripetere lo stesso dispiacere, la sofferenza già espressa nella prima parte del brano. Come un triste mantra di cui fare tesoro per andare avanti ed iniziare a dare uno sguardo al domani.