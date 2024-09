“Pasaporte” è il nuovo singolo di Rauw Alejandro e accompagna l’annuncio del suo quinto album in studio Cosa Nuestra in uscita il 15 novembre. Un comunicato stampa pubblicizza il prossimo LP come “un nuovo capitolo nella carriera musicale di Rauw Alejandro”. Insieme a lui è presente la collaborazione di Mr. Naisgai. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato della canzone.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “PASAPORTE” DI RAUW ALEJANDRO E MR NAISGAI.

Leggi il testo di “Pasaporte” di Rauw Alejandro e Mr. Naisgai.

Si no te contesto, estoy en la mía, envíame un texto Mi vida e’ un cine, to’ los día’ de foto’ y video’ expuesto Septiembre en Ibiza con los Martinez, Skrillex y Tiësto La nota ya me hizo el efecto, no importa si mañana despierto Yo he visto las calles de Madrid, la samba de Brasil Las ciudad en Nueva York, cherry blossoms en Japón La moda de París, un tequila en México Puerto Rico y su sazón, nadie la hace mejor

Yo sé que todo tiene su final, yeah Nada dura para siempre, no hay eternidad Solo nos toca disfrutar hoy A vece’ no hay que pensar (A vece’, a vece’), no, uh-yeah Del próximo destino no sé si vo’a regresar (Ey) Sé que Dios me va a apoyar

Leggi la traduzione in italiano di “Pasaporte” di Rauw Alejandro e Mr. Naisgai.

So che tutto ha una fine

Niente dura per sempre, non c’è eternità

Dobbiamo solo goderci oggi

A volte non bisogna pensare, no

Non so se tornerò dalla prossima destinazione

So che Dio mi sosterrà

Niente fa male, dipende da come lo vuoi vedere

Più avanti ci sono altre persone, e un altro hotel con vista mare

Oggi potrei arrivare tardi, stare sveglio con la tua pelle

Una nuova avventura, un’altra città

Passaporto

Passaporto

Passaporto, una nuova avventura

Passaporto

Passaporto, una nuova avventura

Di nuovo torno a essere me stesso

Di nuovo torno a essere me stesso

Di nuovo torno a essere me stesso

Di nuovo torno a essere me stesso

Se non rispondo, sono perso nei miei pensieri, mandami un messaggio

La mia vita è come un film, ogni giorno esposta con foto e video

Settembre a Ibiza con i Martinez, Skrillex e Tiësto

L’effetto si fa già sentire, non importa se domani mi sveglio

Ho visto le strade di Madrid, la samba del Brasile

New York, i ciliegi in fiore in Giappone

La moda di Parigi, un tequila in Messico

Il sapore di Puerto Rico, nessuno lo fa meglio

Niente fa male, dipende da come lo vuoi vedere

Più avanti ci sono altre persone, e un altro hotel con vista mare

Oggi potrei arrivare tardi, stare sveglio con la tua pelle

Una nuova avventura, un’altra città

Passaporto

Passaporto

Passaporto, una nuova avventura

Passaporto

Passaporto, una nuova avventura

Di nuovo torno a essere me stesso

Di nuovo torno a essere me stesso

Di nuovo torno a essere me stesso

Di nuovo torno a essere me stesso

Vivi il presente e dimentica il passato

Fino a quando il tuo momento arriverà

Vivi il presente e dimentica il passato

Fino a quando il tuo momento arriverà