Self Control è un singolo del cantante italiano Raf, pubblicato nel 1984 ed è stato scritto dallo stesso Raf con Giancarlo Bigazzi (musica) e Steve Piccolo (testo), e arrangiato da Celso Valli. Insieme alla cover di Laura Branigan, il singolo vendette più di 20 milioni di copie in tutto il mondo.

Fu pubblicato in 21 paesi e si posizionò in breve tempo alla prima posizione dei singoli più venduti in Italia e Svizzera. Ebbe un notevole successo anche in Germania, Spagna e Austria, dove si posizionò rispettivamente alla seconda, sesta e settima posizione.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “SELF CONTROL” DI RAF.

Leggi il testo di Self Control di Raf.

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh, the night is my world

City light, painted girl

In the day nothing matters

It’s the night, time that flatters

In the night, no control

Through the wall, something breakin’

Wearin’ white as you’re walkin’

Down the street of my soul

You take my self, you take my self-control

You got me livin’ only for the night

Before the morning comes, the story’s told

You take my self, you take my self-control

Another night, another day goes by

I never stop myself to wonder why

You’re makin’ me forget to play my role

You take my self, you take my self-control

I, I live among the creatures of the night

I haven’t got the will to try and fight

Against a new tomorrow

So I guess I just believe it that tomorrow never comes

The night, I’m livin’ in a moment of a dream

I know the night is not as it would seem

I must believe in something

So I make myself believin’ that this night will never go

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh, the night is my world

City light, painted girl

In the day nothing matters

It’s the night, time that flatters

(Oh, the night is my world)

You take my self, you take my self-control

(City light, painted girls)

You got me livin’ only for the night

(In the day, nothing matters)

Before the morning comes, the story’s told

(It’s the night-time that flatters)

You take my self, you take my self-control

A safe night, I live among the creatures of the night

I haven’t got the will to try and fight

Against a new tomorrow

So I guess I just believe it that tomorrow never knows

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

You take my self, you take my-

You take my self, you take my-

You take my self, you take my-

You take my self, you take my-

You take my self, you take my self-control

You take my self, you take my self-control

You take my self, you take my self-control

(You take my self, you take my self…)