Kassandra è il nuovo singolo del rapper spagnolo Quevedo, tratto dall’album “Buenas noches”, disponibile dal 22 novembre 2024. Potete ascoltare qui sotto il brano, a seguire leggere testo, significato e traduzione in italiano del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “KASSANDRA” DI QUEVEDO.

Ecco il testo di Kassandra.

No sé qué te dio conmigo, ¿qué es lo que me viste? (Yeah) Tú creciste este ambiente, pa’ mí todo es tan nuevo, tengo que decirte (Tengo que decirte) En la primera ve’ a la que te vi, bebé, al oído me dijiste: (Woh-oh) “Tú ere’ diferente, estar aquí también te pone triste” Y me contó su historia, su padre guionista, ante mí Hollywood (Ey) Su madre bailarina, protagonista en el ballet de Moscú Ella nunca lo hizo por soberbia, pero las prenda’ se las enseñan antes que las vendan Primera marca, cierran la tienda para ella sola Entre tanta diferencia somo’ iguale’ tal ve’ (Tal ve’) De círculo’ distinto’, diferente calle (Calle) Es que coincidencia’ así solo pasan una ve’ Así que, baby, aprovechemo’ que la noche es larga Y si tú quiere’ tarde, ma, ver salir el sol Respeto a tu estilista, pero estás mejor sin vestido (Mejor) Quítate se peinado, si quiere’ puede’ hacer ruido (Shh) Yo no soy tan formal, deja de ser tan correcta conmigo Sácate lo de bellaca conmigo

Afterparty privado, desfile’ de moda Acompañada siempre, ella nunca está sola Y aunque no esté prometida, anillo’, diamante’ de boda Acompañada siempre, pero siempre sola Pero siempre me mira cuando voy detrá’ de ella En el photocall le responde a la prensa mirándome No sabía que hablaba’ español Y aunque te había visto en la tele (Tele) Está más dura en persona (Persona) Acompaña siempre, pero siempre sola

Ecco la traduzione in italiano di Kassandra.

Ey

Buenas noches, baby, yeah

Eh-eh, eh-eh

Dopo-festa privata, sfilate di moda

Sempre accompagnata, non è mai sola

E anche se non è promessa sposa, anelli e diamanti da matrimonio

Sempre accompagnata, ma sempre sola

Però mi guarda sempre quando le vado dietro

Sul photocall risponde ai giornalisti guardandomi

Non sapevo che parlavi spagnolo

E anche se ti avevo vista in televisione

Dal vivo sei ancora più affascinante

Sempre accompagnata, ma sempre sola

Non so cosa hai visto in me, cosa ti ha colpito?

Tu sei cresciuta in questo ambiente, per me tutto è così nuovo, devo dirtelo

La prima volta che ti ho vista, baby, mi hai detto all’orecchio:

“Tu sei diverso, stare qui ti rende triste anche a te”

E mi ha raccontato la sua storia: suo padre sceneggiatore a Hollywood

Sua madre ballerina, protagonista del balletto di Mosca

Non lo fa mai per arroganza, ma le fanno vedere i vestiti prima che siano in vendita

Le grandi firme chiudono il negozio solo per lei

Tra tante differenze, forse siamo uguali

Da circoli diversi, vie differenti

Coincidenze così capitano una volta sola

Quindi, baby, approfittiamo del fatto che la notte è lunga

E se vuoi, restiamo svegli fino a vedere l’alba

Rispetto il tuo stilista, ma stai meglio senza vestito

Togliti questa acconciatura, e se vuoi puoi fare rumore

Io non sono così formale, smetti di essere così corretta con me

Mostra il tuo lato selvaggio con me

Dopo-festa privata, sfilate di moda

Sempre accompagnata, non è mai sola

E anche se non è promessa sposa, anelli e diamanti da matrimonio

Sempre accompagnata, ma sempre sola

Dopo quella notte abbiamo preso strade diverse

Continua a essere sempre accompagnata, ma adesso non si sente più così sola

Non passa più l’estate a Santorini, ora si mimetizza tra la gente

E la vedono sorridere più serena, ha imparato ad ascoltare ciò che sente

Né dopo-feste private, né sfilate di moda

Adesso è sempre sola, ma le basta se stessa

E non vuole essere promessa sposa, né anelli, né diamanti da matrimonio

Ora è sempre sola, ma le basta se stessa

Buenas noches, baby

Il significato della canzone Kassandra