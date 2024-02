Who wants to live forever è uno dei singoli più celebri della discografia dei Queen. Si tratta del sesto singolo estratto dal dodicesimo album del gruppo, A Kind of magic uscito nel 1986, anno che rappresenta uno dei periodi più fortunati per i successi della band. Fa parte della colonna sonora del film Highlander – L’ultimo immortale.

Il brano è cantato sia da Freddie Mercury che dal chitarrista dei Queen, Brian May ed è stata sempre suonata in tutte le tappe del Magic Tour, l’ultima tournée della band svolto proprio nel 1986.

C’è un retroscena riguardo il testo del brano. Fu Brian May a scriverne le parole durante un tragitto in taxi, dall’aeroporto di Londra-Heathrow fino agli studi di registrazione.

There’s no time for us

There’s no place for us

What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us

Who wants to live forever

Who wants to live forever

Oh ooo oh

There’s no chance for us

It’s all decided for us

This world has only one sweet moment set aside for us

Who wants to live forever

Who wants to live forever

Ooh

Who dares to love forever

Oh oo woh, when love must die

But touch my tears with your lips

Touch my world with your fingertips

And we can have forever

And we can love forever

Forever is our today

Who wants to live forever

Who wants to live forever

Forever is our today

Who waits forever anyway?