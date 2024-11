Il passo è il brano degli Psicologi presente nel loro nuovo disco DIY, disponibile dal 29 novembre 2024. Scritto da Alessio Aresu, Benedetto Romano, Marco De Cesaris e Riccardo Capone, potete ascoltare il brano qui sotto. A seguire testo e significato del pezzo.

Il testo de Il Passo

Ecco il testo de “Il passo” degli Psicologi.

Non volevo uscire sono finito a una festa

Milano, andiamo, non l’avrei mai detto che anche tu fai la modella

Milano, ci siamo a spingere, ti voglio un botto

2 e 24 mi drogo il doppio, la make-up artist mi mette a posto Questa è la vita che ho visto in sogno

Ammaliato dall’estetica, ballo in una videocamera

Con gli occhiali velocissimi, bellissimi

Una musica che fa Tu dimmi se mi ami, rimani, domani

Come due criminali, armati, Armani

Facciamolo bendati, seduti, legati

perché sei bellissima, bellissima

Porta le mani a destra sinistra, in alto in basso

io sento che ci stiamo innamorando

però a destra, sinistra, ripeti il passo

stanno parlando, sono gelosi di noi L’altra sera a Paris dopo che abbiamo suonato

una mi ha chiesto di farlo insieme al suo fidanzato

C’è anche la Fashion Week mi hanno pure invitato

Ma io non ci sono andato

E te non vai là, tu non mi conosci

Vuoi fare i TikTok perché insieme siamo gossip

Chiedo scusa ai fratelli che si leggono i tasti

Ti prendo per il culo e ci faccio pure i soldi Ammaliato dall’estetica, ballo in una videocamera

Questa musica è un’arma a doppio taglio e può essere fraintesa Tu dimmi se mi ami, rimani, domani

Come due criminali, armati, Armani

Facciamo bendati, seduti, legati

perché sei bellissima, bellissima

Porta le mani a destra sinistra, in alto in basso

io sento che ci stiamo innamorando

però a destra, sinistra, ripeti il passo

stavo sognando.. mi sono svegliato in un negozio di elettronica

mi stavano puntando addosso la macchina fotografica

Facevano la fila come in Chiesa la domenica

Volevano una dedica Il ragazzo che mi ha offerto una botta nel cesso

Così giovane e bello famoso e depresso

Parlava del suo disco che sta al primo posto

Gli voglio bene lo stesso Tu dimmi se mi ami, rimani, domani

Come due criminali, armati, Armani

Facciamo le due note, seduti, legati

perché sei bellissima, bellissima

Porta le mani a destra sinistra, in alto in basso

io sento che ci stiamo innamorando

però a destra, sinistra, ripeti il passo

stanno parlando sono gelosi di noi

così gelosi di noi

Il significato della canzone Il Passo

La canzone “Il passo” racconta una vita vissuta tra eccessi, desideri e contraddizioni, in bilico tra la ricerca di autenticità e l’attrazione per l’estetica e l’apparenza. Il protagonista si trova catapultato in un mondo che sembra un sogno realizzato, ma che allo stesso tempo appare alienante e vuoto. Finisce a una festa inaspettata, ritrovandosi immerso in una realtà che non avrebbe mai immaginato: “Non volevo uscire, sono finito a una festa / Milano, andiamo, non l’avrei mai detto che anche tu fai la modella.”

C’è una riflessione sull’estetica come elemento magnetico e superficiale, con immagini di un mondo patinato fatto di videocamere, occhiali alla moda e musica travolgente: “Ammaliato dall’estetica, ballo in una videocamera.” Tuttavia, questa attrazione per la bellezza esteriore viene riconosciuta anche come un’arma a doppio taglio, capace di ingannare: “Questa musica è un’arma a doppio taglio e può essere fraintesa.”

L’amore e il desiderio emergono in modo intenso e teatrale, quasi come un gioco pericoloso: “Tu dimmi se mi ami, rimani, domani / Come due criminali, armati, Armani.” Questo amore è vissuto in modo passionale e un po’ surreale, tra gesti coreografici e un senso di irrealtà: “Porta le mani a destra, sinistra, in alto, in basso / Io sento che ci stiamo innamorando.”

Tra queste esperienze, il brano evidenzia anche il lato oscuro della fama, con riferimenti a episodi che mostrano la solitudine e il peso della celebrità. L’incontro con un ragazzo, descritto come “giovane e bello, famoso e depresso,” sottolinea il paradosso di una vita piena di successo ma vuota di significato.

In sintesi, la canzone è una fotografia vivida di un’esistenza affascinante e tormentata, fatta di lussi, legami fugaci e un desiderio mai completamente soddisfatto di autenticità e amore.