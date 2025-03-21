“Una parte di me” è una toccante dedica di Pino Daniele a Francesco, il suo figlio più piccolo. Nella foto di copertina, scattata dal secondogenito Alessandro, sono ritratti Pino e Francesco che si guardano negli occhi. Con un gesto che sottolinea ancora una volta l’intimità del brano, è stato lo stesso Francesco a scrivere il titolo della canzone nella cover.

Il brano è stato composto nel 2009, in un periodo di passaggio tra la produzione di un disco acustico e l’idea di un album di remake arricchito con qualche inedito. Pino Daniele produsse l’accompagnamento di chitarra, registrando anche un paio di take di voce. Successivamente provò a incidere una chitarra solista che, però, non venne mai completata. Per motivi discografici, il pezzo fu messo momentaneamente da parte.

Oggi il brano è stato recuperato, grazie al ritrovamento dei multitraccia, e portato a termine attraverso un delicato lavoro di coproduzione che ha rispettato in pieno le intenzioni di Pino Daniele: in particolare, desiderava che il M° Gianluca Podio scrivesse un arrangiamento per organico orchestrale, idea che è stata ripresa e concretizzata nella produzione definitiva.

Prodotto dallo stesso Pino Daniele, autore del testo e della musica, e co-prodotto da Alessandro Daniele e Fabrizio Bianco, “Una parte di me” è stato suonato da Pino Daniele (chitarre e voci), Alfredo Golino (batteria e percussioni), Fabrizio Bianco (basso), Prisca Amori (1° violino), Mariana Dudnic (2° violino), Gisella Horvat (viola) e Rossella Zampiron (violoncello). Gli archi, arrangiati e diretti dal M° Gianluca Podio, sono stati registrati presso il Mob Studios di Roma. Fonico di ripresa e supervisione tecnica a cura di Jurij Gianluca Ricotti.

Il brano è stato mixato e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola.

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Il testo di Una parte di me di Pino Daniele

Leggi il testo di ‘Una parte di me’ di Pino Daniele.

Leggi nel tuo cuore

Fallo anche per me

Diventerai un omone

Come me

Ma tieni gli occhi fissi al cielo

Davvero

Davvero

Non aver paura del mare

Che farai?

Che farai?

Quante cose che farai!

Sei una parte di me

Riderai, piangerai

Amerai e sognerai

Tutto quello che vuoi è dentro al tuo cuore

Adesso dormi amore

Davvero

Davvero

Non aver paura del buio

Riderai, piangerai

Amerai e sognerai

Tutto quello che vuoi è dentro al tuo cuore

Ma tieni gli occhi fissi al cielo

Davvero

Davvero

Non aver paura del mare

Amore

Il significato della canzone Una parte di me di Pino Daniele

“Una parte di me” di Pino Daniele è una canzone dolce e piena di amore dedicata al figlio. Il testo trasmette un senso di protezione e incoraggiamento per affrontare la vita con fiducia.

Il brano si apre con un invito a leggere nel proprio cuore, un suggerimento a seguire sempre le proprie emozioni e la propria autenticità. Il protagonista rassicura il destinatario dicendogli che crescerà, diventerà forte (“Diventerai un omone / come me”), ma gli raccomanda di tenere gli occhi fissi al cielo, ovvero di mantenere sempre la speranza e la capacità di sognare.

C’è un forte senso di protezione, come in “Non aver paura del mare” e “Non aver paura del buio”, metafore che simboleggiano le difficoltà e le incertezze della vita. Il messaggio è chiaro: la paura non deve fermare il viaggio, perché l’amore e i sogni sono la guida per affrontare ogni sfida.

Il ritornello enfatizza la bellezza della vita con tutte le sue emozioni: “Riderai, piangerai / Amerai e sognerai”, sottolineando che tutto ciò di cui si ha bisogno è già dentro di noi.

In sintesi, la canzone è un messaggio d’amore e di speranza, un consiglio a vivere pienamente e senza paura, con il cuore sempre aperto e lo sguardo rivolto al futuro.