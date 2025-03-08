Dopo la vittoria di “Ora o mai più”, Pierdavide Carone si è presentato in gara per il San Marino Song Contest con il brano “Mi vuoi sposare?“. La finale con il nome dell’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest si terrà sabato 8 marzo 2025.

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Leggi il testo di Mi vuoi sposare? di Pierdavide Carone.

Ho fatto questa canzone antica

Che parla di te

Che in teoria dovresti essermi amica

Ma la pratica dov’è? Dov’è? Dov’è?

Si è persa nel profumo dei ricordi

Si è spenta dentro ogni angolo della città

Che tra le strade strette dei palazzi

Come fiordi ci ha visto prenderci

Prima dell’attualità

Che ha fatto debole il cuore

Ma non ha spento l’amore

L’amore, l’amore, l’amore per te

Per te

E aspetto con riserva di potermi innamorare di nuovo

Sеmpre che non m’innamori di nuovo di te

Chе sei il mio punto cardinale inesorabile, il mio Nord

Il mio dolore più atroce e più bello che c’è

Sei il mio dito nella piaga tra le pieghe del tempo

Ed ogni ruga disegna che tempo non c’è

Sulla base di teorie tirate a indovinare

Amore mio, mi vuoi sposare?

Ho fatto questa canzone poco moderna

Che parla di te

Perché i cantanti di oggi parlano solo di guerra

E l’amore dov’è? Dov’è? Dov’è?

Si è perso nel cinismo del conflitto

Si è spento tra le occasioni del progresso

Dove siamo tutti corpi in affitto

Dove sono io o un altro

Fa lo stesso

E al letto piange il mio cuore

Mentre rifaccio l’amore, l’amore, l’amore

Ma senza di te

Di te

Che aspetti con riserva di poterti innamorare di nuovo

Sempre che non t’innamori di nuovo di me

Sono il tuo punto cardinale inesorabile, il tuo Nord

Il tuo dolore più atroce e più bello che c’è

Il tuo dito nella piaga tra le pieghe del tempo

Ed ogni ruga disegna che tempo non c’è

Ma tra milioni di teorie tirate a indovinare

Ti chiedo, ti prego

Mi vuoi sposare?

Neanche la morte ci potrà separare

Mi vuoi sposare?

Come nei film sulla riva del mare

Mi vuoi sposare?

Saremo una storia che parte dopo il finale

E tutti quei momenti

Dopo la frase in cui vissero tutti

Felici e contenti

Mi vuoi sposare?