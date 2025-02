Champagne è una canzone di Peppino Di Capri uscita nel 1973 e composta da Mimmo Di Francia, su testo di Depsa e Sergio Iodice. È una delle più note canzoni dell’artista caprese, oltre che uno dei brani più noti della tradizionale musica italiana.

Leggi il testo di Champagne di Peppino Di Capri

Champagne

Per brindare a un incontro

Con te

Che già eri di un altro

Ricordi, c’era stato un invito

“Stasera si va tutti a casa mia”

Così

Cominciava la festa

E già

Ti girava la testa

Per me

Non contavano gli altri

Seguivo con lo sguardo solo te

“Se vuoi ti accompagno, se vuoi”

La scusa più banale

Per rimanere soli io e te

E poi gettare via i perché

Amarti come sei

La prima volta, l’ultima

Champagne

Per un dolce segreto

Per noi

Un amore proibito

Ormai resta solo un bicchiere

Ed un ricordo da gettare via

Lo so, mi guardate, lo so

Vi sembra una pazzia

Brindare solo, senza compagnia

Ma io, io devo festeggiare

La fine d’un amore

Cameriere, champagne

Na, na na na na na na na

Na na, na na na na na na na

Na na, na na na na na na na

Na na, na na na na na na na

Na, na na na na na na na

Na na, na na na na na na na

Na na, na na na na na na na

Na na, na na na na na na na