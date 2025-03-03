Si Las Gatas Se Amotinan, Peipper: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Si Las Gatas Se Amotinan di Peipper, un brano che celebra la voglia di divertirsi, flirtare e godersi la notte senza regole
Si Las Gatas Se Amotinan è una canzone di Peipper pubblicata nel 2024 e diventata virale nel mese di marzo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato della canzone.
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Il testo di Si Las Gatas Se Amotinan di Peipper
Il testo di Si Las Gatas Se Amotinan di Peipper.
Okey
Es el, es el, es el Peipper
Locura Mix
Si las gatas se amotinan, en la disco se picó
Si las gatas se amotinan, en la disco se picó (Doble P, papu)
Es el, es el, es el Peipper (nosotros somos los mejores del condado, corta)
Es media puti, yo ya la vi
Andaba con su novio, pero me miraba a mí
Ella me sonrió y yo le sonreí
Le tiré la señal y rápido dijo que sí
Eso no me gusta, a mí me encanta
Ver cómo la mala se hace la santa
A mí no me gusta, a mí me encanta
Hacer el sexo debajito de la manta
Ese culo se ve gordito
Mami, se te ve pesao
Ta pa que me use de balanza
Dale, vamos pa un costao
Ahora dale, morena, danza
Gata, yo sé que eso es miau
En lo oscuro, mueve tu culo, pow-pow-pow-pow
En lo oscuro, mueve tu culo, pow-pow-pow-pow
En lo oscuro, mueve tu culo, pow-pow-pow-pow
En lo oscuro, mueve tu-, en lo oscuro, mueve tu-
En lo oscuro, mueve tu culo, pow-pow-pow-pow
Este momento
Este momento no es para ella, sino para su culo
Ja, ja, ja
Mami, ey
Ella tiene un bombón, cómo lo rompe
En el medio de la pista baila, nunca se esconde
Ella se pone el splash, fotito con flash
Envíame location que le caigo rápido como Flash (¡uh!)
Y si las gatas se amotinan, en la disco se picó
Pa tu culo, me le pego
Si las gatas se amotinan, en la disco se picó
Pa tu culo, me le pego (nosotros somos los mejores del condado, corta)
Porque ella es media puti, yo ya la vi
Andaba con su novio, pero me miraba a mí
Ella me sonrió y yo le sonreí
Me tiró la señal y rápido dije que sí
Porque eso no me gusta, a mí me encanta
Ver cómo la mala se hace la santa
A mí no me gusta, no, no, no, a mí me encanta
Hacer el sexo debajito de la manta
Okey
Doble P, papu
Es el, es el, es el Peipper
Locura Mix
Esto suena bien, nosotro estamos fresco′, fresco’
Pa que muevan el cachete-chete
Pa que muevan el cachete-chete
Estamos rompiendo, eso es obvio
Locura Mix
Que te quede claro
Si Las Gatas Se Amotinan di Peipper, la traduzione in italiano
La traduzione di Si Las Gatas Se Amotinan di Peipper.
Okey
È lui, è lui, è lui, Peipper
Locura Mix
Se le ragazze si agitano, in discoteca scatta il caos
Se le ragazze si agitano, in discoteca scatta il caos (Doble P, fratello)
È lui, è lui, è lui, Peipper (noi siamo i migliori della zona, punto)
Lei è un po’ sfacciata, l’ho già notato
Era con il suo ragazzo, ma guardava me
Lei mi ha sorriso e io le ho sorriso
Le ho fatto un segnale e subito ha detto di sì
Questa cosa non è che mi piace… mi fa impazzire
Vedere come la cattiva fa finta di essere un’angelica
Non è che mi piace… mi fa impazzire
Fare l’amore sotto le coperte
Quel sedere sembra bello pieno
Baby, sembra pesante
Dovresti usarmi come bilancia
Dai, spostiamoci da un lato
Ora vai, morena, balla
Gatta, so che quello è un miau
Nel buio, muovi il tuo sedere, pow-pow-pow-pow
Nel buio, muovi il tuo sedere, pow-pow-pow-pow
Nel buio, muovi il tuo sedere, pow-pow-pow-pow
Nel buio, muovi il tuo-, nel buio, muovi il tuo-
Nel buio, muovi il tuo sedere, pow-pow-pow-pow
Questo momento
Questo momento non è per lei, ma per il suo sedere
Ah ah ah
Baby, ey
Lei ha un bel lato B, guarda come lo muove
In mezzo alla pista balla, non si nasconde mai
Si mette lo spray, scatta foto con il flash
Mandami la posizione che arrivo veloce come Flash (uh!)
E se le ragazze si agitano, in discoteca scatta il caos
Al tuo sedere, mi avvicino
Se le ragazze si agitano, in discoteca scatta il caos
Al tuo sedere, mi avvicino (noi siamo i migliori della zona, punto)
Perché lei è un po’ sfacciata, l’ho già notato
Era con il suo ragazzo, ma guardava me
Lei mi ha sorriso e io le ho sorriso
Mi ha fatto un segnale e subito ho detto di sì
Perché questa cosa non è che mi piace… mi fa impazzire
Vedere come la cattiva fa finta di essere un’angelica
Non è che mi piace… mi fa impazzire
Fare l’amore sotto le coperte
Okey
Doble P, fratello
È lui, è lui, è lui, Peipper
Locura Mix
Questo suona da paura, noi siamo freschi, freschi
Per far muovere le guance-guance (cachete-chete)
Per far muovere le guance-guance (cachete-chete)
Stiamo spaccando, è ovvio
Locura Mix
Che ti sia chiaro!
Il significato della canzone Si Las Gatas Se Amotinan di Peipper
La canzone “Si Las Gatas Se Amotinan” è un classico pezzo reggaeton con un’atmosfera sensuale e festaiola, incentrato sulla seduzione e il gioco di sguardi in discoteca. Il protagonista racconta di aver notato una ragazza che, nonostante sia con il suo ragazzo, lo guarda con interesse. Tra i due nasce un’intesa immediata, e lui le fa un segnale a cui lei risponde subito positivamente.
La canzone esalta l’attrazione fisica e il piacere di trasgredire, con il cantante che dice di adorare quando una ragazza con un’aria da “brava ragazza” in realtà si rivela più disinibita. Ci sono numerosi riferimenti al corpo della donna, specialmente ai suoi movimenti mentre balla, e all’idea di vivere il momento senza troppi pensieri.
Il ritornello enfatizza il ritmo coinvolgente e il clima della discoteca, con il ripetersi di versi che spingono a muoversi e lasciarsi andare. In generale, il brano celebra la voglia di divertirsi, flirtare e godersi la notte senza regole.