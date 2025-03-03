Si Las Gatas Se Amotinan è una canzone di Peipper pubblicata nel 2024 e diventata virale nel mese di marzo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato della canzone.

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Il testo di Si Las Gatas Se Amotinan di Peipper.

La traduzione di Si Las Gatas Se Amotinan di Peipper.

Okey

È lui, è lui, è lui, Peipper

Locura Mix

Se le ragazze si agitano, in discoteca scatta il caos

Se le ragazze si agitano, in discoteca scatta il caos (Doble P, fratello)

È lui, è lui, è lui, Peipper (noi siamo i migliori della zona, punto)

Lei è un po’ sfacciata, l’ho già notato

Era con il suo ragazzo, ma guardava me

Lei mi ha sorriso e io le ho sorriso

Le ho fatto un segnale e subito ha detto di sì

Questa cosa non è che mi piace… mi fa impazzire

Vedere come la cattiva fa finta di essere un’angelica

Non è che mi piace… mi fa impazzire

Fare l’amore sotto le coperte

Quel sedere sembra bello pieno

Baby, sembra pesante

Dovresti usarmi come bilancia

Dai, spostiamoci da un lato

Ora vai, morena, balla

Gatta, so che quello è un miau

Nel buio, muovi il tuo sedere, pow-pow-pow-pow

Nel buio, muovi il tuo sedere, pow-pow-pow-pow

Nel buio, muovi il tuo sedere, pow-pow-pow-pow

Nel buio, muovi il tuo-, nel buio, muovi il tuo-

Nel buio, muovi il tuo sedere, pow-pow-pow-pow

Questo momento

Questo momento non è per lei, ma per il suo sedere

Ah ah ah

Baby, ey

Lei ha un bel lato B, guarda come lo muove

In mezzo alla pista balla, non si nasconde mai

Si mette lo spray, scatta foto con il flash

Mandami la posizione che arrivo veloce come Flash (uh!)

E se le ragazze si agitano, in discoteca scatta il caos

Al tuo sedere, mi avvicino

Se le ragazze si agitano, in discoteca scatta il caos

Al tuo sedere, mi avvicino (noi siamo i migliori della zona, punto)

Perché lei è un po’ sfacciata, l’ho già notato

Era con il suo ragazzo, ma guardava me

Lei mi ha sorriso e io le ho sorriso

Mi ha fatto un segnale e subito ho detto di sì

Perché questa cosa non è che mi piace… mi fa impazzire

Vedere come la cattiva fa finta di essere un’angelica

Non è che mi piace… mi fa impazzire

Fare l’amore sotto le coperte

Okey

Doble P, fratello

È lui, è lui, è lui, Peipper

Locura Mix

Questo suona da paura, noi siamo freschi, freschi

Per far muovere le guance-guance (cachete-chete)

Per far muovere le guance-guance (cachete-chete)

Stiamo spaccando, è ovvio

Locura Mix

Che ti sia chiaro!