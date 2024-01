Lil Boo Thang è una canzone di Paul Russell , pubblicata come singolo il 18 agosto 2023 attraverso Arista Records. Russell originariamente aveva presentato in anteprima il brano su TikTok, dove è diventato virale, ricevendo più di 10 milioni di visualizzazioni. La canzone campiona il brano del 1977 “Best of My Love” degli Emotions, scritto da Maurice White e Al McKay degli Earth, Wind & Fire. In queste settimane, a inizio 2024, il pezzo è ancora nei primi posti dei brani più trasmessi in radio in Italia.

L’artista ha presentato per la prima volta in anteprima il brano su TikTok il 28 giugno 2023, dopodiché ha firmato con Arista Records per pubblicarlo come singolo.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Lil Boo Thang di Paul Russell.

Ecco il testo in inglese di Lil Boo Thang di Paul Russell.

Look, let me tell you (Girl)

You my lil’ boo thang

So I don’t give a hoot what your dude say, girl, I know

You a lil’ too tame

I’ll be shootin’ that shot like 2K, girl, I know

Tell ‘em I’m, tell ‘em I’m next

Tell ‘em you found a lil’ somethin’ too fresh, I know

Tell ‘em I’m, tell ‘em I’m next

Tell ‘em you found a lil’ somethin’ too fresh, I know

Put a lil’ gold in the teeth

And the fit good, so I took the doors off the Jeep, okay

I see a brother holdin’ your seat, no beef

But I’m tryna get to know you at least

Don’t take my talkin’ to you wrong

I can keep it chill like a sauvignon blanc

I’ma keep it real when your man long gone

If you’re lookin’ for a friend, then you got thе wrong song

Baby girl, what’s good, what’s with ya?

If you booked tonight, that’s fiction

I’m outside, no pictures

You want mе, go figure

To the back, to the front

You a ten, baby girl, but I’m the one (Hey)

To the back, to the front

You a ten, baby girl, but I’m the one (One)

You my lil’ boo thang

So I don’t give a hoot what your dude say, girl, I know

You a lil’ too tame

I’ll be shootin’ that shot like 2K, girl, I know

Tell ‘em I’m, tell ‘em I’m next

Tell ‘em you found a lil’ somethin’ too fresh, I know

Tell ‘em I’m, tell ‘em I’m next

Tell ‘em you found a lil’ somethin’ too fresh, I know

Ayy

Girl, you got me

I’m singin’, it’s like

Oh-ooh, oh-ooh, you got the best of my love

Oh-ooh, oh-ooh, you got the best of my, my

Oh-ooh, oh-ooh, you got the best of my love

Oh-ooh, oh-ooh, and in that dress I’m like (Woah)

You my lil’ boo thang (Yeah)

So I don’t give a hoot what your dude say, girl, I know

You a lil’ too tame

I’ll be shootin’ that shot like 2K, girl, I know

Tell ‘em I’m, tell ‘em I’m next

Tell ‘em you found a lil’ somethin’ too fresh, I know

Tell ‘em I’m, tell ‘em I’m next

Tell ‘em you found a lil’ somethin’ too fresh, I know