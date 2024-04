Pezzi che cadono è una canzone di Papa V con il featuring di Tony Boy e tratta dall’album “Trap fatta bene“.

Papa V è il nome d’arte di Lorenzo Vinciguerra (19 febbraio 2000), è un rapper italiano, nato a Pieve Emanuele, cugino di Fritu, suo produttore abituale, e collaboratore con Nerissima Serpe. Tony Boy, invece, è Antonio Hueber, è un rapper italiano nato nel 1999 a Padova. Nel giugno 2019 ha condiviso il suo EP di debutto, Non c’è Futuro, prodotto da Wairaki e seguito l’anno successivo dal suo primo album, Going Hard.

Qui sotto potete leggere testo e significato e ascoltare la canzone “Pezzi che cadono”.

Ecco il testo della canzone “Pezzi che cadono” di Papa V e Tony Boy.

Ehi, yeah-eh

Ah, Madonna

Son fan delle intro lunghe

Lascia, Fri2, my sh’

Che sbatti, Dio ca’

Yeah

Droga, armi, pezzi che cadono

Non ho mai avuto una casetta sull’albero

Tony, Papa apparecchiano a tavola

Non parlano al telefono, fancul0 alla Telecom

Yeah, droga, armi, pezzi che cadono

Non ho mai avuto una casetta sull’albero

Tony, Papa apparecchiano a tavola

Non parlano al telefono, fancul0 alla Telecom (Ehi)

Venti grammi, li faccio tagliare

Trenta cristiani dentro a un monolocale

Non ho amici che si bucano in vena

Però ne ho più di uno che non mangia un cazz0 a cena

Pezzi di neve sembrano dei Polarеtti

Ne ho quasi in tasca venti perché sto pеnsando ai soldi

E si bevono il petrolio mentre tirano proiettili

Mio fratello in tasca c’ha un mese e dodici giorni

Lei è talmente p*ttana che vorrebbe fare un figlio e chiamarlo con il mio nome

Io sono da ventidue anni in strada e ho comprato una collana che pesa come un ciccione

Yeah, droga, armi, pezzi che cadono

Non ho mai avuto una casetta sull’albero

Tony, Papa apparecchiano a tavola

Non parlano al telefono, fanculo alla Telecom

Yeah, droga, armi, pezzi che cadono

Non ho mai avuto una casetta sull’albero

Tony, Papa apparecchiano a tavola

Non parlano al telefono, fanculo alla Telecom

X, cash, ho più pezzi di un album

Tony, Papa con più tr0ie del papa

Cani, zitti, rapper che abbaiano

Condisco il drink e poi cose compaiono

Non sei sotto col cocco ma col mio solaio

Coi miei niggas attorno sembriamo in un solarium

Ho la faccia da bimbo, però ci paghi caro

Quello è solo uno sfondo, non è il tuo background

Ora li faccio col sound, però arrotondiamo

Siamo tutti ubriachi, sono in rotonda col clacson

Lei è in fissa da troppo, vuole cadermi sul cazzo

Tony, Papa, siamo sopra una capra

Droga, armi, pezzi che cadono

Non ho mai avuto una casetta sull’albero

Tony, Papa apparecchiano a tavola

Non parlano al telefono, fanculo alla Telecom

Yeah, droga, armi, pezzi che cadono

Droga, armi, pezzi che cadono