Quei ricordi là è una canzone di Olly tratta dall’album Tutta Vita, prodotto da JVLI, un disco collettivo che parte dal cantautore per raccontare il “noi” che lo circonda, si allarga alla sua generazione e arriva a tutti.

Un disco “che racconta i nostri ultimi due anni di noi”, come sottolinea il cantautore, intendendo come queste 12 tracce raccontino le sue esperienze personali insieme a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che, a vario titolo, sono entrate nella sua vita fino a comprendere una intera generazione. E arriva dalla quotidianità di Olly anche il titolo dato al disco:

Tutta Vita, è prodotto da JVLI, uno dei producer attualmente più apprezzati della scena musicale italiana.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “QUEI RICORDI LA'” DI OLLY.

Ecco il testo di Quei ricordi là di Olly.

Tra qualche anno mi vedo su un’amaca sotto a un baobab

Solo fuori dai radar ma su Techetechetè

A ballare merengue con una dominicana

con la dentiera che balla

ma con un bel décolleté

Con i miei occhiali da sole, le tapas con il guacamole per colazione

A tutte le ore a fare l’amore

sopra una panca piana per la ripetizione

Ma con un po’ di fiatone

E magari due nipoti che mi corrono attorno

Con la mia canna da pesca e l’esca nel gilet

I miei tatuaggi ormai saranno macchie d’inchiostro

Ma so in fondo che mi ricorderanno che

Sì, nè è valsa la pena

Che pena

Però…

Sì, ne è valsa la pena, che pena, però…

Io ti prometto che sarà bellissimo, tornare a quei ricordi là

Sì, a quei ricordi là

Che brivido di quelli che non puoi spiegare

Come vele in mare aperto quando tira forte il vento

Tu lascia che sia bellissimo, bellissimo

Mi daranno per spacciato un po’ come il Cocoricò

Ma sarò spaparanzato con il cocco sul comò

E mi cercheranno ma farò le orecchie da mercante

Da sopra un pedalò con un panino e le ciabatte

***, a cercare moglie a un corso di zumba

O a giocarmi tutto quello che ho, cirulla

Finirà così perché un giorno avrò capito che

Ci sono momenti che non puoi scordare

Come le chitarre prima di un concerto

Tutte quelle notti perse a litigare

Poi tutte le mattine nello stesso letto

E se c’è qualcosa da dimenticare

Nonostante tutto me lo tengo stretto

Sì, ne vale la pena, che pena, però…

Ti prometto che sarà bellissimo, tornare a quei ricordi là

Sì, a quei ricordi là

Che brivido di quelli che non puoi spiegare

Come vele in mare aperto quando tira forte il vento

Tu lascia che sia bellissimo, bellissimo

Ne vale la pena, che pena, però…