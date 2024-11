I cantieri del Giappone è una canzone di Olly tratta dal suo album “Tutta vita” che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DE “I CANTIERI DEL GIAPPONE” DI OLLY.

Ecco il testo dei “I cantieri del Giappone” di Olly

E pensarci mi fa strano, siamo diventati grandi

Come piante di papaveri, senza tempo per le chiacchiere

Da “benvenuto” a “vattene” in un battito di palpebre

Siamo cresciuti in fretta come figli e genitori

Come moltiplicazioni e i cantieri del Giappone

Perché ad ogni scelta presa, messa nel bagaglio pesa

E, ironia della sorte, non c’è sempre spazio in stiva

E ora che c’hai una laurea e un lavoro aspetti ancora di vivere

Sembri già più di là che di qua e non ci sta alla tua età

E a furia di “fai così” e “fai cosà” ce l’hanno fatto credere

Però ti immagini se (Te lo immagini se, oh)

Ma te lo immagini se?

Ma te lo immagini se

Se da domani mattina

Mi prende la briga che penso a me

Che qua mi parlano tutti, è roba da matti

Ma tanto, se mi va, mi sa che scappo in Bolivia

Lascio tutto e prendo quello che arriva

Ma se, se da domani davvero

Vi saluto e vado via

E pensarci mi fa strano, siamo diventati saturi

Dando colpa ai discografici senza tempo per andarcene

Da scrivere per indole a colorare un carcere

Siamo cresciuti in gabbia come zebre e alligatori

Con le giuste spiegazioni solo dentro alle canzoni

Perché quando si fa sera e la testa pensa e pesa

L’ironia si nasconde dietro ad ansia e nostalgia

E ora che c’ho una laurea e un lavoro aspetto ancora di vivere

Sembro già più di là che di qua e non ci sta alla mia età

E a furia di “fai così” e “fai cosà” ce l’hanno fatto credere

Però ti immagini se (Te lo immagini se, oh)

Ma te lo immagini se?

Ma te lo immagini se

Se da domani mattina

Mi prende la briga che penso a me

Che qua mi parlano tutti, è roba da matti

Ma tanto, se mi va, mi sa che scappo in Bolivia

Lascio tutto e prendo quello che arriva

Ma se, se da domani davvero

Vi saluto e vado via