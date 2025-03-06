Wackelkontakt, Oimara: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Wackelkontakt di Oimara: una metafora surreale per descrivere una personalità imprevedibile
Tra i brani più virali a livello internazionale spicca Wackelkontakt di Oimara. L’autore, un musicista e cabarettista, è noto per i suoi testi molto legati alla vita reale di tutti i giorni che raccontano le sue passioni di tipico bavarese: la birra, i Lederhosen (il tradizionale costume popolare bavarese) senza dimenticare di trattare anche questioni politiche.
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Il testo di Wackelkontakt di Oimara
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Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern
I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungen naus
Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern
I saug die Kernkraftwerke leer, i lauf auf achttausend Ampere
Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern
I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungеn naus
Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich einе Lampe aus den Siebzigern
I saug die Kernkraftwerke leer, i lauf auf achttausend Ampere
I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt
Wos hod er? (An Wackelkontakt)
I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt
Wos hod er? (An Wackelkontakt)
I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt
Wos hod er? (An Wackelkontakt)
I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt
Wos hod er? (An Wackelkontakt)
I bin ned so helle, helle in der Kapelle
I bin retro, ausschaun dua i geht so
Pietro Lombardi is a Intelligenzbolzn gegen mich
Aber hin und wieder flackert bei mir oben auch ein Licht
Und des is geil so, i steh gern auf da Leitung
Mei Birndl leidet oft amoi an Spannungsüberschreitung
Gleichstrom, Wechselstrom, Highway to Hell
(Hell, hell, da Hellste is er ned!)
Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern
I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungen naus
Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern
I saug die Kernkraftwerke leer, i lauf auf achttausend Ampere
Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern
I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungen naus
Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern
I saug die Kernkraftwerke leer, i lauf auf achttausend Ampere
I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt
Wos hod er? (An Wackelkontakt)
I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt
Wos hod er? (An Wackelkontakt)
I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt
Wos hod er? (An Wackelkontakt)
I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt
Wos hod er? (An Wackelkontakt)
Und wenn i feiern geh, feier i mit Lampen aus die Sechzger Jahr
Die gliahn no länger vor, die gengan öfter aus
Da haust die Sicherung ganz sicher naus
Wär ich ein Möbelstück
Wackelkontakt di Oimara, la traduzione in italiano
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Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta
Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano
Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta
Svuoto le centrali nucleari, vado a ottomila ampere
Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta
Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano
Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta
Svuoto le centrali nucleari, vado a ottomila ampere
Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto
Cos’ha lui? (Un falso contatto)
Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto
Cos’ha lui? (Un falso contatto)
Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto
Cos’ha lui? (Un falso contatto)
Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto
Cos’ha lui? (Un falso contatto)
Non sono molto sveglio, sveglio nella cappella
Sono retrò, diciamo che ho un look “ok”
Pietro Lombardi è un genio in confronto a me
Ma ogni tanto nella mia testa si accende una luce
Ed è figo così, mi piace stare sulle nuvole
La mia lampadina soffre spesso di sovratensione
Corrente continua, corrente alternata, Highway to Hell
(Luminoso, luminoso… di certo non è il più brillante!)
Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta
Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano
Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta
Svuoto le centrali nucleari, vado a ottomila ampere
Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta
Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano
Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta
Svuoto le centrali nucleari, vado a ottomila ampere
Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto
Cos’ha lui? (Un falso contatto)
Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto
Cos’ha lui? (Un falso contatto)
Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto
Cos’ha lui? (Un falso contatto)
Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto
Cos’ha lui? (Un falso contatto)
E quando esco a far festa, festeggio con le lampade degli anni Sessanta
Loro brillano più a lungo, si spengono più spesso
E la corrente salta di sicuro!
Il significato della canzone Wackelkontakt di Oimara
La canzone sceglie una metafora ironica e surreale per descrivere una personalità eccentrica, instabile e imprevedibile. Il cantante si paragona a una lampada degli anni Settanta, un oggetto vintage che si accende, si surriscalda e talvolta si spegne in modo imprevedibile, proprio come lui.
“I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungen naus” (“Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano”) suggerisce una persona che si entusiasma facilmente, ma può anche perdere il controllo o esaurirsi.
“I hob an Wackelkontakt” (“Ho un falso contatto”) è un gioco di parole che indica sia un problema elettrico che una persona con sbalzi di umore o pensieri confusi.
“Mei Birndl leidet oft amoi an Spannungsüberschreitung” (“La mia lampadina soffre spesso di sovratensione”) rafforza l’idea di qualcuno che va oltre i propri limiti, rischiando di “bruciarsi”.
“Gleichstrom, Wechselstrom, Highway to Hell” mescola riferimenti elettrici con il famoso brano degli AC/DC, probabilmente per enfatizzare uno stile di vita caotico e senza regole.
In sintesi, il testo descrive in modo scherzoso un personaggio fuori dagli schemi, forse un po’ goffo o sbadato, ma con una sua particolare energia.