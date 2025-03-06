Tra i brani più virali a livello internazionale spicca Wackelkontakt di Oimara. L’autore, un musicista e cabarettista, è noto per i suoi testi molto legati alla vita reale di tutti i giorni che raccontano le sue passioni di tipico bavarese: la birra, i Lederhosen (il tradizionale costume popolare bavarese) senza dimenticare di trattare anche questioni politiche.

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Leggi il testo di Wackelkontakt di Oimara.

Leggi la traduzione in italiano di Wackelkontakt di Oimara.

Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta

Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano

Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta

Svuoto le centrali nucleari, vado a ottomila ampere

Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta

Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano

Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta

Svuoto le centrali nucleari, vado a ottomila ampere

Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto

Cos’ha lui? (Un falso contatto)

Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto

Cos’ha lui? (Un falso contatto)

Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto

Cos’ha lui? (Un falso contatto)

Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto

Cos’ha lui? (Un falso contatto)

Non sono molto sveglio, sveglio nella cappella

Sono retrò, diciamo che ho un look “ok”

Pietro Lombardi è un genio in confronto a me

Ma ogni tanto nella mia testa si accende una luce

Ed è figo così, mi piace stare sulle nuvole

La mia lampadina soffre spesso di sovratensione

Corrente continua, corrente alternata, Highway to Hell

(Luminoso, luminoso… di certo non è il più brillante!)

Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta

Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano

Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta

Svuoto le centrali nucleari, vado a ottomila ampere

Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta

Mi piace scaldarmi prima, mi piace uscire, i miei fusibili saltano

Se fossi un mobile, sarei una lampada degli anni Settanta

Svuoto le centrali nucleari, vado a ottomila ampere

Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto

Cos’ha lui? (Un falso contatto)

Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto

Cos’ha lui? (Un falso contatto)

Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto

Cos’ha lui? (Un falso contatto)

Ho un falso-falso-falso-falso-falso-falso-falso contatto

Cos’ha lui? (Un falso contatto)

E quando esco a far festa, festeggio con le lampade degli anni Sessanta

Loro brillano più a lungo, si spengono più spesso

E la corrente salta di sicuro!