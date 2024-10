“KEEP UP” riprende lo stile delle vecchie canzoni EDM in stile glitch di Odetari, imitando in particolare i testi e la produzione di “YOU’RE TOO SLOW“, una delle sue vecchie canzoni mainstream.

Questa canzone è nata quando Odetari ha organizzato un voto su SoundCloud per far scegliere quale delle due canzoni avrebbe dovuto pubblicare per prima, tra “FROSTBITE” e “KEEP UP”, con quest’ultima presumibilmente vincitrice. Mentre “FROSTBITE” era stata precedentemente presentata in anteprima su TikTok prima del voto, “KEEP UP” aveva avuto poca o nessuna menzione da parte di Odetari. Circa un mese dopo l’inizio del voto, Odetari ha dichiarato nella didascalia di un TikTok che avrebbe pubblicato entrambe le canzoni insieme, affermando:

Taha Othman Ahmad, conosciuto professionalmente come Odetari, è un rapper, produttore e cantautore palestinese-americano di Houston, Texas. Il suo nome d’arte è una combinazione del cognome della sua famiglia, Odeh, e del nome dello sviluppatore di videogiochi Atari.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “KEEP UP” DI ODETARI.

(‘Tari, get over here)

Keep up, I’m too fa-ast, I’m too fa-a-ast

Push my foot up on that pedal, then I’m gone

(G-g-g-gone, g-g-gone, gone)

Keep up on my track, on my track

Boy, I’ll dust ya, keep my numbers going strong

(Strong, strong, str-str-str-strong)

Let’s start the war, I love it when it’s like that

G-go ahead, I’ll get ya right back

I-I-I love it when you fight back

I’m up, so, where yo’ flight at?

N-n-no (Oh no, now don’t get frozen)

L-l-lightspeed to all who’s chosen

Keep up, I’m too fa-ast, I’m too fa-a-ast

Push my foot up on that pedal, then I’m gone

(G-g-g-gone, g-g-gone, gone)

Keep up on my track, on my track

Boy, I’ll dust ya, keep my numbers going strong

(Strong, strong, str-str-str-strong; g-g-g-g-grand slam)

Uppercut, have him looking silly

Dripping from the sweat like a bidet (Grand slam)

Everybody here get busy, еverybody here gеt busy

Give me everything you took from me

(Give me everything you took from me)

Keep up, I’m too fa-ast, I’m too fa-a-ast

Push my foot up on that pedal, then I’m gone

(G-g-g-gone, g-g-gone, gone)

Keep up on my track, on my track

Boy, I’ll dust ya, keep my numbers going strong

(Strong, strong, str-str-str-strong; gran—)

What’s in my coat? Bitch, I’m rockin’ chinchilla

Nah, bitch, I ain’t a drug dealer

Makin’ money while I sleep

Makin’ money while I eat, my stomach so filled up

Buy me somethin’ everyday, buy her somethin’ every week

I don’t know what’s gon’ fit her

Either way, they know I’m not cheap

Ain’t shit up in this world that’s free

But my bank still filled up

Fa-ast, I’m too fast

Push my foot up on that pedal, then I’m gone

(G-g-g-gone, g-g-gone, gone)

Keep up on my track, on my track

Boy, I’ll dust ya, keep my numbers going strong

(Strong, strong, str-str-str-strong)