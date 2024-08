Stargazing è una canzone di Myles Smith. Il brano cattura l’essenza dell’amore duraturo e la profonda connessione tra due anime. Le parole sono una riflessione poetica sulla ricerca di qualcuno che è sempre stato al tuo fianco, anche quando non te ne rendevi conto.

Il pezzo è una celebrazione dell’amore eterno e della scoperta di una connessione profonda e significativa. Attraverso i suoi testi accorati e la melodia orecchiabile, Myles Smith cattura la gioia e lo stupore di trovare qualcuno che fa sembrare la vita infinita e piena di possibilità.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Ecco il testo di Stargazing.

Time stood still just like a photograph

You made me feel like this would last forever

Looking in your eyes

I see my whole life

Oh-oh

They say you know it when you know it, and I know

Oh-oh

Promise that you’ll hold me close, don’t let me go (Hey)

Take my heart, don’t break it

Love me to my bones

All this time I’ve wasted

You were right there all along

You and I stargazing

Intertwining souls

We were never strangers

You were right there all along, I know you’ve got more

I lose my mind

When I’m around you, how I come alive

When I’m without you, I can’t help but feel so lost

I wanna give you all I’ve got

Oh-oh

They say you know it when you know it, and I know

Oh-oh

Promise that you’ll hold me close, don’t let me go (Let’s go)

Take my heart, don’t break it

Love me to my bones

All this time I’ve wasted

You were right there all along

You and I stargazing

Intertwining souls

We were never strangers

You were right there all along

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

All along

Oh-oh, oh-oh, oh-oh (Yeah)

Take my heart, don’t break it

Love me to my bones

All this time I’ve wasted

You were right there all along