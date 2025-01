Rushmere è il titolo del nuovo singolo di Mumford & Sons, disponibile da venerdì 17 gennaio 2025 e che anticipa l’uscita del loro quinto album in studio, l’omonimo Rushmere, pubblicato da Island Records / Glassnote Records, prodotto da Dave Cobb il 28 marzo prossimo.

RUSHMERE, sembra aver preso il titolo dal Rushmere Pond di Londra ed è il progetto di debutto in studio dei Mumford & Sons come trio, dopo che il loro banjoista Winston Marshall ha lasciato la band nel 2022 dopo aver espresso sostegno per un libro scritto dal giornalista di destra Andy Ngo.

A seguire potete leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “RUSHMERE” DEI MUMFORD & SONS.

Leggi il testo di “Rushmere” dei Mumford & Sons.

Don’t you miss the breathlessness

The wildness in the eye?

Come home late in the morning light

Bloodshot dreams under streetlight spells

A truth no one can tell

And I was still a secret to myself

Light me up, I’m wasted in the dark

Rushmere, restless hearts in the end

Get my head out of the ground

Time don’t let us down again

Take me back to empty lawns

And nowhere else to go

You say come get lost in a fairground crowd

Where no one knows your name

There’s only honest mistakes

There’s no price to a wasted hour

Well light me up, I’m wasted in the dark

Rushmere, restless hearts in the end

And get my head out of the ground

Time don’t let us down again

What’s lost is gone and buried deep

Take heart and let it be

Don’t lie to yourself

There’s madness and magic in the rain

There’s beauty in the pain

Don’t lie to yourself

Well light me up, I’m wasted in the dark

Rushmere, restless hearts

There’s something we might miss

A whole life in a glimpse

Well I’m still working it out

Time don’t let us down again

‘Cause I won’t wait

Get my head out of the ground

Time don’t let us down again