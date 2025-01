Se state vedendo – o avete visto – Squid Game 2 sicuramente vi sarà rimasta impressa la canzone della giostra. Ovviamente è uno dei “giochi” utilizzati per eliminare i concorrenti che hanno scelto di partecipare. In piedi su una giostra che si muove, al termine del brano infantile in sottofondo – devono correre e rifugiarsi in una delle stanze disponibili con il numero di concorrenti deciso dall’ideatore di questo Squid Game. In caso di un numero inferiore o maggiore, i concorrenti in più saranno eliminati, inclusi coloro che non hanno trovato posto in tempo. Ecco, a seguire, la “Mingle Game Song“, con testo e traduzione in italiano.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE “MINGLE GAME SONG” E VEDERE LA SCENA DI SQUID GAME 2.

Il testo di Mingle Game Song, la canzone della giostra di Squid Game 2

Dunggeulge dunggeulge (jjak) dunggeulge dunggeulge (jjak)

Binggeulbinggeul doragamyeo chumeul chupsida

Sonppyeogeul chimyeonseo (jjak) noraereul bureumyeo (jjak)

Rallallalla jeulgeoupge chumchuja Ringgaringgaringga ringgaringgaring

Ringgaringgaringga ringgaringgaring

Sone soneul japgo modu da hamkke

Jeulgeoupge ttwieo bopsida Dunggeulge dunggeulge (jjak) dunggeulge dunggeulge (jjak)

Binggeulbinggeul doragamyeo chumeul chupsida

Sonppyeogeul chimyeonseo (jjak) noraereul bureumyeo (jjak)

Rallallalla jeulgeoupge chumchuja

Mingle Game Song, la canzone della giostra di Squid Game 2, traduzione in italiano

Rotoliamo, rotoliamo (clap) rotoliamo, rotoliamo (clap)

Giriamo, giriamo in tondo e balliamo

Toccando il palmo della mano (clap) cantiamo una canzone (clap)

Lallallalla, balliamo divertendoci Dindindindindin, dindindindin

Dindindindindin, dindindindin

Mano nella mano, tutti insieme

Saltiamo felici e vediamo! Rotoliamo, rotoliamo (clap) rotoliamo, rotoliamo (clap)

Giriamo, giriamo in tondo e balliamo

Toccando il palmo della mano (clap) cantiamo una canzone (clap)

Lallallalla, balliamo divertendoci