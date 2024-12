“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” è una canzone natalizia scritta nel 1951 da Meredith Willson e diventata celebre, negli ultimi anni, grazie alla fortunatissima cover di Michael Bublé. Il brano era originariamente intitolato “It’s Beginning to Look Like Christmas”. Perry Como fu il primo a registrare e pubblicare la canzone nel 1951.

Fu inizialmente un successo per Perry Como e le Fontane Sisters con Mitchell Ayres & His Orchestra il 18 settembre 1951, pubblicato su RCA Victor come 47-4314 (45 giri) e 20-4314 (78 giri). Bing Crosby registrò una versione il 1° ottobre 1951 su Decca Records, che fu anch’essa popolare.

L’interpretazione di Michael Bublé è stata pubblicata il 24 ottobre 2011, come prima traccia dell’album natalizio di Bublé. Tuttavia, è stata poi ripubblicata come secondo singolo dell’album il 18 novembre 2012, ottenendo un successo maggiore. Nel Regno Unito, la canzone ha raggiunto il numero 6 nel 2022.

Il testo di It’s beginning to Look a Lot Like Christmas di Michael Bublé

Ecco il testo della canzone “It’s beginning to look a lot like Christmas” di Michael Bublé.

It’s beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go

Take a look at the five and ten, it’s glistening once again

With candy canes and silver lanes that glow

It’s beginning to look a lot like Christmas

Toys in every store

But the prettiest sight to see is the holly that will be

On your own front door

A pair of Hopalong boots and a pistol that shoots

Is the wish of Barney and Ben

Dolls that’ll talk and will go for a walk

Is the hope of Janice and Jen

And Mom and Dad can hardly wait for school to start again

It’s beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go

There’s a tree in the Grand Hotel, one in the park as well

It’s the sturdy kind that doesn’t mind the snow

It’s beginning to look a lot like Christmas

Soon the bells will start

And the thing that’ll make ‘em ring is the carol that you sing

Right within your heart

It’s beginning to look a lot like Christmas

Toys in every store

But the prettiest sight to see is the holly that will be

On your own front door

Sure, it’s Christmas once more

It’s beginning to Look a Lot Like Christmas di Michael Bublé, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano della canzone “It’s beginning to look a lot like Christmas” di Michael Bublé.

Sta cominciando a sembrare davvero Natale

Ovunque tu vada

Dai un’occhiata ai negozi e alle vetrine, risplendono di nuovo

Con bastoncini di zucchero e decorazioni argentate che brillano

Sta cominciando a sembrare davvero Natale

Giocattoli in ogni negozio

Ma la vista più bella di tutte è l’agrifoglio che ci sarà

Sulla tua porta di casa Un paio di stivali Hopalong e una pistola che spara

Sono il desiderio di Barney e Ben

Bambole che parlano e che camminano

Sono la speranza di Janice e Jen

E mamma e papà non vedono l’ora che la scuola inizi di nuovo Sta cominciando a sembrare davvero Natale

Ovunque tu vada

C’è un albero nel Grand Hotel, e anche uno al parco

Sono del tipo robusto che non teme la neve

Sta cominciando a sembrare davvero Natale

Presto le campane inizieranno a suonare

E ciò che le farà risuonare sarà il canto natalizio

Che intoni dal profondo del tuo cuore Sta cominciando a sembrare davvero Natale

Giocattoli in ogni negozio

Ma la vista più bella di tutte è l’agrifoglio che ci sarà

Sulla tua porta di casa Certo, è di nuovo Natale.

Il significato della canzone It’s beginning to Look a Lot Like Christmas di Michael Bublé

La canzone “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” celebra l’atmosfera magica e gioiosa che accompagna l’arrivo del Natale. Attraverso immagini vivide e dettagli suggestivi, il testo dipinge un mondo trasformato dalla festività: le vetrine brillano, le decorazioni natalizie come bastoncini di zucchero e agrifoglio adornano le case, e gli alberi di Natale spuntano ovunque, persino nei grandi hotel e nei parchi.

Il brano esprime anche la nostalgia per i semplici desideri dei bambini, come stivali, pistole giocattolo e bambole che parlano e camminano, riflettendo l’innocenza e la magia del Natale visto dagli occhi dei più piccoli. Allo stesso tempo, c’è un tocco di ironia nel notare come i genitori non vedano l’ora che le vacanze finiscano per riportare i bambini a scuola, aggiungendo un elemento leggero e realistico alla narrazione.

Il brano sottolinea che l’essenza del Natale non si trova solo nei doni e nelle decorazioni, ma anche nel calore dei sentimenti e nello spirito che risiede nei cuori di tutti. È un invito a godere della bellezza del momento e a lasciarsi trasportare dalla gioia collettiva di questa festa speciale.