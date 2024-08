“Mamushi” è una collaborazione musicale tra Megan Thee Stallion e l’artista giapponese Yuki Chiba, precedentemente noto come KOHH.

Il titolo della canzone indica un tipo di serpente che si trova in Giappone. Questo continua il tema metaforico dell’album di Megan, che è l’inizio di qualcosa di nuovo: sta cambiando la pelle come fanno i serpenti.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Mamushi”.

Mamushi, il testo della canzone

Ecco il testo della canzone “Mamushi” di Megan Thee Stallion e Yuki Chiba.

Koshy あっつー

私は スター

スター

Megan (ah)

Yuki Chiba

I get money, I’m a star

Star, star, star, star, star, star

I get money, I’m a star

Star, star, star, star, star, star

お金 稼ぐ 俺らはスター

お金 稼ぐ 私はスター

スター スター スター スター キラキラ

(Real hot girl shit) 私はスター

He know who I am, ain’t have to say my name

Stack it up like Tetris, but this money ain’t a game

私かわいい いい体 (体)

Drinkin’ out the bottle, gettin’ twisted, Maruchan (hey, hey, ah)

Big exotic, Hermes, this a croc’

Watch too expensive, ain’t no way I’m gettin’ clocked

I think I’m so sexy, every shirt I own is cropped

Mhm, so many karats, diamonds do the bunny hop (ah)

In the US or Japan, if he meet me, he gon’ bow

I got yen for your friends, if they pretty, bring ‘em out

Goin’ dumb in Madam Woo, pourin’ sake in they mouth

Told him put me on his plate, bring them chopsticks to the south (ah)

I get money, I’m a star

Star, star, star, star, star, star

I get money, I’m a star

Star, star, star, star, star, star

お金 稼ぐ 俺らはスター

お金 稼ぐ 私はスター

スター スター スター スター キラキラ

私はスター

流れる星たち どこに向かう? Uh

また 願い叶えながら暮らす

ジュエリー 身につけたまま歌う

スターたちが集まったスタジオ

夜な夜な酒たくさん並ぶアジト

さっきまで六本木で収録ラジオ

そっから テレビ撮影するはしご

カメラたち追いかけてる 俺たちを

大好き ピカピカのダイヤ

暗いとこ輝いてる 毎晩

Nice to meet you する 挨拶

I’m so happy ありがたいな

I get money, I’m a star

Star, star, star, star, star, star

I get money, I’m a star

Star, star, star, star, star, star

お金 稼ぐ 俺らはスター

お金 稼ぐ 私はスター

スター スター スター スター キラキラ

私はスター (私はスター)

Mamushi, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano della canzone “Mamushi” di Megan Thee Stallion e Yuki Chiba.

Koshi, Ah che caldo, Io sono una star, Megan, Yuki Chiba

Star, star, star, star, star, star

Io faccio soldi, sono una star

Star, star, star, star, star, star

Faccio soldi, noi siamo star

Faccio soldi, io sono una star

Star, star, star, star, brillante

(Vera roba da ragazza tosta) Io sono una star Lui sa chi sono, non devo nemmeno dire il mio nome

Accumulo soldi come Tetris, ma questi soldi non sono un gioco

Sono carina, ho un bel corpo (corpo)

Bevo dalla bottiglia, mi sto sballando, Maruchan (hey, hey, ah)

Erba esotica, Hermes, è una croc’

L’orologio è troppo costoso, non c’è modo che io venga cronometrata

Mi sento così sexy, ogni maglietta che possiedo è corta

Mhm, così tanti carati, i diamanti fanno il “bunny hop” (ah)

Negli Stati Uniti o in Giappone, se mi incontra, si inchina

Ho yen per le tue amiche, se sono carine, portale qui

Faccio la matta da Madam Woo, versando sake in bocca

Gli ho detto di mettermi nel suo piatto, porta le bacchette al sud (ah) Io faccio soldi, sono una star

Star, star, star, star, star, star

Io faccio soldi, sono una star

Star, star, star, star, star, star

Faccio soldi, noi siamo star

Faccio soldi, io sono una star

Star, star, star, star, brillante

Io sono una star Le stelle cadenti, dove stanno andando? Uh

Continuo a vivere, realizzando desideri

Canto indossando gioielli

Lo studio è pieno di star

Ogni notte, il nostro rifugio è pieno di alcol

Poco fa, eravamo a Roppongi a registrare una radio

Da lì, passiamo alle riprese televisive

Le telecamere ci seguono

Amo i diamanti scintillanti

Brillano nel buio ogni notte

Facciamo presentazioni, “Nice to meet you”

Sono così felice, sono davvero grata Io faccio soldi, sono una star

Star, star, star, star, star, star

Io faccio soldi, sono una star

Star, star, star, star, star, star

Faccio soldi, noi siamo star

Faccio soldi, io sono una star

Star, star, star, star, brillante

Io sono una star (io sono una star)

Il testo mescola frasi in giapponese e inglese, con riferimenti alla cultura popolare e allo stile di vita lussuoso. Espressioni come “Real hot girl shit” indicano la fiducia in sé stessi e alla libertà di vivere la vita al massimo, mentre “bunny hop” è un termine slang che descrive il movimento dei diamanti che scintillano come i salti di un coniglio. Le parole giapponesi come “キラキラ” (kirakira) significano “brillante”, enfatizzando il tema della celebrità e del glamour.

Il significato della canzone Mamushi

Il brano “Mamushi” esplora temi di successo, autostima e la celebrazione della vita lussuosa e brillante. La parola “Mamushi” si riferisce a una vipera giapponese, il che può suggerire un’immagine di potere e pericolosità associata all’artista. Ecco un riassunto del significato del pezzo, con alcune citazioni:

L’artista si autodefinisce una “star”, sottolineando il proprio successo finanziario e sociale. Ripetutamente afferma “I get money, I’m a star”, enfatizzando la connessione tra il guadagno economico e lo status di celebrità.

Mostra un alto livello di autostima, come si vede nei versi “I think I’m so sexy, every shirt I own is cropped” e “私かわいい いい体 (corpo)”, che esprimono orgoglio per il proprio aspetto e stile di vita.

Il testo è pieno di riferimenti a oggetti di lusso e stile di vita esorbitante. Ad esempio, l’artista menziona “Big exotic, Hermes, this a croc’” e “so many karats, diamonds do the bunny hop”, suggerendo un’abitudine a circondarsi di beni costosi e sfarzosi.

Si percepisce come influente sia negli Stati Uniti che in Giappone, come emerge nel verso “In the US or Japan, if he meet me, he gon’ bow”. Questo riflette un senso di potere e rispetto che viene attribuito al proprio status.

Ci sono riferimenti culturali, come il sake e le bacchette, che collegano l’artista alla cultura giapponese, mentre espressioni come “Real hot girl shit” richiamano influenze culturali occidentali, mostrando una fusione di identità globali.

La descrizione della vita notturna è evidente nei versi “夜な夜な酒たくさん並ぶアジト” (Ogni notte, il nostro rifugio è pieno di alcol), dipingendo un’immagine di feste continue e uno stile di vita festaiolo.

In sintesi, “Mamushi” è un inno alla ricchezza, al potere personale e alla celebrazione della propria identità di star, con un forte senso di orgoglio e ostentazione del lusso.