“Cattivissimi a Natale” è il nuovo film dei Me Contro Te. Sofì e Luì vivranno una nuova avventura contro l’Elfo Zenzero che vuole rovinare il Natale, l’unico modo per salvarlo e con l’aiuto dei Cattivissimi Signor S, Perfidia e la figlia Velenia.

Il brano portante della colonna sonora della pellicola è “Il mio Natale sei tu” che potete ascoltare qui sotto, insieme a testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “IL MIO NATALE SEI TU” DEI ME CONTRO TE.

Il testo di Il mio Natale sei tu

Il testo di “Il mio Natale sei tu” dei Me contro Te.

No, lo sai che non è Natale se non, se non stiamo insieme io e te

Ti chiamerò per stare con me a tavola tutti insieme

Tanto a Natale puoi diventare ciò che vuoi

Ora puoi tirarti su

La festa non finirà più Il mio Natale sei tu

Il mio Natale sei tu

Perché sei come una festa, fuori di testa

Quando ti penso

E brilli come una stella, sei la più bella dell’universo

Il mio Natale sei tu Che mi vuoi con te sempre qui, un po’ come questa sera

Sì, che porterò regali così, sorriderà anche Velenia

Tanto a Natale puoi diventare ciò che vuoi

Anche il Signor Sa fa l’albero con mamma e papà Il mio Natale sei tu

Il mio Natale sei tu

Perché sei come una festa, fuori di testa

Quando ti penso

E brilli come una stella, sei la più bella dell’universo

Il mio Natale sei tu I cattivi son cattivi ma oggi non più

E’ una valanda di felicità

Il mio Natale sei tu

Il mio Natale sei tu

Il significato della canzone Il mio Natale sei tu

Questo pezzo dei Me Contro Te celebra il Natale come momento di unione, gioia e magia, mettendo al centro l’importanza delle persone amate. Il testo descrive il desiderio di trascorrere le festività insieme, trasformando il Natale in un simbolo d’amore e connessione. La persona amata viene paragonata a una festa fuori dal comune, luminosa come una stella, e diventa il vero cuore del Natale, più importante di ogni tradizione. Anche i personaggi solitamente “cattivi”, come Velenia o il Signor S, partecipano alla felicità, evidenziando come il Natale sia un’occasione per lasciare da parte le negatività e celebrare la gioia di stare insieme.