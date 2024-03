Non è cos è il titolo del nuovo singolo di Matteo Paolillo con il featuring di LDA. A poche settimane dalla pubblicazione di “Foglie d’autunno” e da un mese dall’uscita dalla quarta stagione di “Mare Fuori”, il cantante e attore annuncia il nuovo singolo inedito, in uscita venerdì 15 marzo, che vede la partecipazione di LDA e la produzione di Steve Tarta. “Nun è cos” è un brano urban dance con influenze orchestrali e tech house, i synth e gli archi si muovono con i riff di chitarra creando un’atmosfera cinematografica.

Il pezzo anticipa il prossimo capitolo musicale dell’artista. Il cantautore, infatti, è pronto a tornare con nuova musica che sarà contenuto nel nuovo Ep di prossima pubblicazione (Ada/Warner Music Italy) “Edo- Ultimo Atto”, legato come il precedente Ep al personaggio interpretato nella serie tv di grande successo.

Sulla collaborazione con LDA racconta:

“Con LDA ci siamo conosciuti nel 2023, ed è nata un’amicizia. Mentre preparavo l’Ep, l’ho chiamato per invitarlo in studio a collaborare ad un pezzo. È stato molto bello lavorare insieme, penso che le nostre voci si incastrino molto bene insieme”

Matteo Paolillo e LDA, biografia

Il debutto in tv di Matteo Paolillo avviene nel 2016. Oltre alla recitazione si avvicina al mondo della musica e in particolare al rap. Nel 2020 è su Rai 2 nella serie “Mare Fuori” con la regia di Carmine Elia e lavora al suo primo EP da solista, “Edo”, approfondendo il mondo del personaggio da lui interpretato nella serie.

Sempre nel 2020 è in tv con “Vivi e Lascia Vivere” di Pappi Corsicato e al cinema con “Famosa” di Alessandra Mortelliti. È lui a cantare la sigla e diversi brani colonna sonora della serie evento “Mare Fuori”, tra cui “’ o mar for” doppio Platino. Il 24 febbraio ha pubblicato il singolo “Origami all’alba” certificato Tre volte Platino. Il 19 maggio è uscito il suo primo album “Come te” e a novembre e dicembre è stato in tour.

LDA di recente è stato protagonista della colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix “DI4RI”, prima con il singolo “Castello di sabbia” e poi con “Promesse”.

Il testo di Nun è cos

(testo disponibile dal 15 marzo 2024)

Il significato della canzone Nun è cos

Ecco le parole di Matteo Paolillo nel presentare il suo nuovo singolo:

“Nun è cos” racconta di una relazione tossica e disfunzionale e di quanto a volte basti una sola parola: fine”. “Fine” per dire basta alle tossine rilasciate da un rapporto, invece che “ostinarsi a bere questo veleno”. Spesso però si oscilla nell’indecisione, quando stiamo con una persona, anche se ci fa male, non riusciamo a rinunciarci”