Power Slap è il brano che promuove l’uscita del nuovo disco di Marracash “È finita la pace”, disponibile da venerdì 13 dicembre 2024. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato. I produttori del pezzo sono Marz & Zef.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “POWER SLAP” DI MARRACASH.

Ecco il testo della canzone “Power Slap” di Marracash.

Mi sono ripreso, okay

Sono pronto

Sono tornato nuovo di nuovo per finire il lavoro

Con sette zeri sul mio rinnovo

Troppa liquidità che dovrei farci una bibita

Terapia col rap, potrei aprire una clinica (Uh)

Settimo disco al top del genere

Mi stupisco non abbiate imparato a perdere

Chillo fuori dall’orbita di ‘sto circo

Killo chiunque mi ospita sul suo disco

Il flow che registro (Rrah) va registrato come un’arma

Leggo commenti: “Nerfate Marra” (Ahah)

Un nuovo scarso la stessa lagna

Mi ha rotto il cazzo alla terza barra

Tu che fai brutto è la linea comica

Scemo, al tuo bodyguard serve un bodyguard

Squarto il tuo corpo e spargo le body parts (Pff)

Questi cadono da fermi

Non gestiscono il successo, figurati i fallimеnti (Senti)

Quartieri a terra chе fanno zona contro zona (Uh)

Giochi di guerra bro, vince solo chi non gioca

C’è un unico inferno e, se ti sparassi, saremmo

Entrambi senza cervello

Branco di fenomeni da baraccone (Uh)

Io gli faccio esplodere i cercapersone (Mh)

Sono religione, il padre vostro

Il cash compra la felicità, dov’è il negozio?

Quando ero bimbo la diversità era debolezza

Perciò non fingo e intingo nel veleno la mia penna

Con le buone non cambi le cose (Non ho scelta)

Ho la soluzione

Il livello è troppo trash, serve un power slap

Uh, chiedi ai colleghi, tutti diranno che sono strano, che sono matto

Molti ti diranno: “Marra è un bastardo”

Intanto (Intanto) nessuno può dire che sono falso

Favori non ne chiedo e non ne faccio più (Mh)

Tu da quanti cazzi succhi fai il Calippo tour

Non cerco nostalgia e non inseguo i new (Yeah)

Remaster, remake, reunion, reboot

Ne abbiamo piene le palle

Le stesse marche, stessi designer

Stessi orologi, stesse vacanze

Stessi producer e stesse guest

Stessi argomenti e le stesse reference (Yeah)

Va bene così

Perché fanno tutti i platini (Uh)

Premiati in TV

Tutti bravi su esse Magazine

Carriati dai feat

Fitti fitti, stessi nomi (Stessi)

Carriati dai rit’ scritti dagli stessi autori (Stessi autori)

E ogni anno si abbassa l’asticella

Provo a farci il limbo, con la testa tocco terra (Hey)

Ti ricordo, bimbo, chi saresti con ‘sta sberla (Sbam)

Senza Sanremo, senza l’estivo, senza Petrella (Uh)

È finita la pazienza

Questi wigga, questi wanksta

Con la linfa che ti resta

Prega tipo kyrie eleison

Quando ero bimbo la diversità era debolezza

Perciò non fingo e intingo nel veleno la mia penna

Con le buone non cambi le cose (Non ho scelta)

Ho la soluzione

Il livello è troppo trash, serve un power slap (Uh)

Eh

Il rap italiano che non sa più come dire

Che non sa più cosa dire

Uh

È finita la pace

È finita la pacchia

Marracash

Come funziona l’industria

Un giorno sei Dio, il giorno dopo sei nulla

Dal matrimonio alla calunnia

Una fragile bolla che fluttua

Nessuno ha dato e fatto

Quello che ho dato e fatto

È un dato di fatto

Anche quando ho dato di matto

Il messaggio è

Che nessuno diventa qualcuno

Seguendo le orme

Di qualcun altro