Raise the red flag è il nuovo singolo di Marilyn Manson, pubblicato venerdì 16 agosto 2024. Sono passate solo due settimane da quando il suo ritorno è iniziato con l’uscita del suo primo singolo in quattro anni “As Sick As The Secrets Within“, ma il tormentato rocker shock Marilyn Manson non sta perdendo tempo nel far uscire altra nuova musica. Ed ecco il suo secondo brano “Raise The Red Flag”, un altro duro promemoria che, nonostante i problemi legali, non se ne andrà tanto presto.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Raise the red flag”.

Ecco il testo di Raise the red flag.

Your autopsy table is ready

Pay off the drug deals you made with God

A last meal, then your crucifixion

If you’re not paranoid, it’s probably too late

I don’t give a fuck if you say you’re sorry

I won’t accept your surrender

I don’t give a fuck if you say you’re sorry

I won’t accept your surrender

It’s time to beat up the bullies

And wash the bullseye off my back

My red flag is your white one soaked in blood

Cadaver dogs already know your face

Why pretend in a room full of fakes

Something made up for idiots to praise

Losers love liars ‘til their dying day

Losеrs love liars ‘til their dying day

I don’t give a fuck if you say you’rе sorry

I won’t accept your surrender

I don’t give a fuck if you say you’re sorry

I won’t accept your surrender

It’s time to beat up the bullies

And wash the bullseye off my back

My red flag is your white one soaked in blood

My red flag is your white one soaked in blood

Your loyalty lies

On the wrong side of the future

Your loyalty lies

On the wrong side of the future

Hey, hey, hey-hey-hey

Hey, hey, hey-hey-hey

Hey, hey, hey-hey-hey

Hey, hey, hey-hey-hey

It’s time to beat up the bullies

And wash the bullseye off my back

My red flag is your white one soaked in blood

My red flag is your white one soaked in blood

It’s time to beat up the bullies

And wash the bullseye off my back

My red flag is your white one soaked in blood