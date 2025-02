Felicità è una canzone di Lucio Dalla (interamente scritta da lui) e presente nel disco Dalla/Morandi pubblicato nel 1988. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Il pezzo è stato omaggiato da Damiano David (dei Maneskin) durante la sua ospitata in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2025.

Leggi il testo di Felicità di Lucio Dalla.

Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù

Tutta una serie di astri, di polvere bianca scaricata dal cielo

Ma il cielo, senza i suoi occhi, non brillerebbe più

Se tutta la gente del mondo, senza nessuna ragione, alzasse la testa e volasse su

Senza il loro casino, quel doloroso rumore

La terra, povero cuore, non batterebbe più

Mi manca sempre l’elastico per tener su le mutande

Così che le mutande, al momento più bello, mi vanno giù

Come un sogno finito, magari un sogno importante

Un amico tradito, anch’io sono stato tradito, ma non m’importa più

Tra il buio del cielo, le teste pelate bianche

Le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo più

Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare

Di continuare a far l’asino, di comportarmi male, per poi non farlo più

Ah, felicità

Su quale treno della notte viaggerai?

Lo so che passerai

Ma come sempre, in fretta, non ti fermi mai

Si tratterebbe di nuotare, prendendola con calma

Farsi trasportare dentro a due occhi grandi, magari blu

E per doverli liberare, attraversare un mare medioevale, lottare contro un drago strabico

Ma di draghi, baby, non ce ne sono più

Forse per questo i sogni sono cosi pallidi e bianchi

E rimbalzano stanchi tra le antenne lesse delle varie TV

E ci ritornano in casa, portati da signori eleganti

Cessi che parlano, tutti quanti che applaudono, non ne vogliamo più

Ma se questo mondo è un mondo di cartone

Allora per essere felici basta un niente, magari una canzone, o chi lo sa

Se no sarebbe il caso di provare a chiudere gli occhi

E poi, anche quando hai chiuso gli occhi, chissà cosa sarà

Ah, felicità

Su quale treno della notte viaggerai?

Lo so che passerai

Ma come sempre, in fretta, non ti fermi mai

Ah, felicità

Su quale treno della notte viaggerai?

Lo so che passerai

Ma come sempre, in fretta, non ti fermi mai

Ah, felicità

Su quale treno della notte viaggerai?

Lo so che passerai

Ma come sempre, in fretta, non ti fermi mai