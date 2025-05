Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 (che è stata una vera e propria rivelazione per il pubblico generalista), l’attenzione e la curiosità sono Lucio Corsi sono aumentate sempre più, portando le persone a interessarsi anche ai suoi brani del passato. Tra i pezzi diventati virali in questi giorni c’è sicuramente “Cosa faremo da grandi?“, brano tratto dall’omonimo album del 2020.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Leggi il testo di Cosa faremo da grandi? di Lucio Corsi

C’è un mistero in ogni giorno che comincia

Dopo una notte che finisce

Io non ho mai capito

Di che cosa sono fatte le conchiglie

E come fanno ad arrivare

Lungo le spiagge affollate

Se dal cielo non scendono scale

Se dal mare non arrivano strade

Probabilmente sono state fatte a mano

Da un uomo sull’Isola d’Elba

C’ha lavorato una vita e poi

S’è stufato e le ha tirate per terra

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

C’è un mistero in ogni giorno che comincia

Dopo una notte che finisce

Io non ho mai capito

Chi ha colorato le conchiglie

E come fanno a viaggiare

Per queste grandi distanze

Se vado al porto lo chiedo alle barche

Che prendono il sole, ma restano bianche

Probabilmente le ha dipinte una donna

Sull’Isola del Giglio

Senza nemmeno festeggiare la fine

Ha deciso di tornare all’inizio

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Batti il cinque e ripartono le mani trasparenti delle onde

Che ci lasciano conchiglie e si prendono le orme

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi

Buttando nel vento il lavoro di anni

Perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi